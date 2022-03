Den danske basketballspiller Gabriel 'Iffe' Lundberg skriver kontrakt med NBA-holdet Phoenix Suns.

Det oplyser klubben på Twitter.

Dermed skriver han et stykke dansk sportshistorie, da ingen danskere tidligere er lykkedes med at komme ind i NBA.

Christian Drejer blev i 2004 draftet af NBA-klubben New Jersey Nets, men han kom aldrig til at spille for klubben.

OFFICIAL: We have signed guard Iffe Lundberg.#RallyTheValley pic.twitter.com/09KWbN6F6p — x - Phoenix Suns (@Suns) March 12, 2022

Skiftet sker efter, at Lundberg fredag fik sin kontrakt med CSKA Moskva ophævet på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Den danske stjerne var allerede to uger tidligere rejst hjem til Danmark på grund af netop invasionen. Til TV 2 Sport har den danske stjerne sat ord på sit drømmeskifte.

»Det fuldstændig urealistisk. Det er en drøm, jeg har haft, siden jeg var en meget ung dreng, og jeg kan nærmest ikke beskrive det. Jeg er bare megaspændt på at komme i gang.«

Gabriel 'Iffe' Lundberg tager nu turen over Atlanten for at slutte sig til Phoenix Suns, som aktuelt fører grundspillet i Western Conference i NBA, og holdet er samtidig favorit til at vinde ligaen i år.

Foto: Josef Vostarek Vis mere Foto: Josef Vostarek

Formand for Danmarks Basketball Forbund, Mads Young Christensen, er svært begejstret for Gabriel 'Iffe' Lundbergs skifte til verdens bedste basketliga.

»Det er den foreløbige kulmination på hans meget flotte karriere. Så er det klart, at det også er kæmpestort for dansk basketball. Man skal passe på med at rangere resultater, men det her er blandt de allerstørste, vi har oplevet i dansk basketball,« fortæller Mads Young Christensen i et interview med B.T., efter TV 2 Sport tidligere lørdag erfarede, at danskeren ville skifte til den amerikanske liga.

Skiftet kan samtidig også få stor betydning for dansk basketball generelt.

»Det er klart, at når man har den personlighed, han har, og forhåbentlig lykkes med skiftet, så er der rigtig mange unge i Danmark, der kigger og siger 'okay, vi var i forvejen inspirerede af 'Iffe', men nu tror vi faktisk også på, at det at komme til NBA er noget, der kan lade sig gøre for en dansker',« fortæller formanden.

Gabriel 'Iffe' Lundberg kommer blandt andet til at spille sammen med stjerner som Chris Paul og Devin Booker.