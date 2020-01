I aften skal B.T. Guld-prisen uddeles ved Sport 2019 i Herning. 40 danske topatleter har afgivet deres stemmer for at hædre årets største danske sportspræstation. 10 indstillede er blevet til tre nominerede, som skal kæmpe om prisen. Her er de:

MADS PEDERSEN

»Danmark har vundet en utrolig, usandsynlig, uvirkelig, fantastisk og fuldstændig fænomenal guldmedalje.«

Sådan skrev B.T. søndag den 29. september i Harrogate, da Mads Pedersen uventet og overlegent vandt VM for landevejscykling i herrernes eliteklasse. Danskeren, der blot var 23 år på daværende tidspunkt, leverede en magtdemonstration, der gjorde, at han allerede har skrevet sig ind i historiebøgerne som den første dansker, der nogensinde vinder VM i eliteklassen hos herrerne.

Mads Pedersen bliver hædret på podiet i Harrogate foran italienske Matteo Trentin (tv.) og schweiziske Stefan Küng (th.). Foto: BEN STANSALL Vis mere Mads Pedersen bliver hædret på podiet i Harrogate foran italienske Matteo Trentin (tv.) og schweiziske Stefan Küng (th.). Foto: BEN STANSALL

Dagen startede ellers ikke optimalt for Mads Pedersen, som aldrig nogensinde før er stået så tidligt op for at køre et løb som professionel cykelrytter.

»Vi skulle jo op, før fanden får sko på. Klokken var vel halv seks eller sådan, og Chris (Christopher Juul-Jensen, som var Mads' værelseskammerat, red.) og jeg gik og brokkede os over det, fordi vi ikke mener, at man kan byde mennesker at skulle så tidligt op for at køre cykelløb,« fortæller han, da løbet allerede gik i gang tidligt på dagen.

Timer senere kunne Mads Pedersen trække den mytiske, regnbuefarvede trikot over sit hoved, efter han var hurtigere end både Stefan Küng og Matteo Trentin på løbets døende meter. Men det lå langtfra til det højre cykelrytterben, at Mads Pedersen skulle være verdensmester. I første omgang var han ikke engang den øverste i hierarkiet på det danske landshold, men den unge mand greb chancen.

»Mads var tredje mand. Der var to kaptajner over ham i hierarkiet (Valgren og Fuglsang, red.). Han havde både en rolle, hvor han fik lov at køre sit eget cykelløb, og jeg vidste, at han var motiveret frem for at være skuffet over, at han ikke skulle køre som den allersidste. Jeg kunne mærke på ham, at han var enormt tændt. Mads er jo en karakter. Det regnede, folk havde det koldt, og så stod han som den eneste i korte bukser,« fortæller landstræner Anders Lund, mens DCU-formand Henrik Jess Jensen kalder det for den største dag i unionens historie.

Niklas Landin jubler med VM-trofæet. Foto: Henning Bagger Vis mere Niklas Landin jubler med VM-trofæet. Foto: Henning Bagger

HÅNDBOLDHERRERNE

Danmark tæskede al konkurrence ved VM i håndbold i januar 2019. Faktisk blev det nærmest aldrig rigtig spændende, for de rød-hvide kørte alt og alle over. I semifinalen gik det ud over Frankrig, der blev besejret med otte mål, mens Norge heller intet kunne stille op i finalen, som Danmark vandt med ni.

»Når jeg tænker tilbage på VM, så var det bare en måned, hvor vi ikke satte en fod forkert. Hverken på eller uden for banen. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende: at tingene på den måde bare lykkedes og gik op i en højere enhed,« fortæller forsvarsstyrmand Henrik Møllgaard.

Danskerne gav ikke deres modstandere en chance, Mikkel Hansen blev kåret til turneringens bedste spiller, hvor han i øvrigt var topscorer, mens målmand Niklas Landin og Rasmus Lauge også kom på turneringens hold.

Om B.T. Guld B.T. Guld er Danmarks sportspris med en historie, der går tilbage til 1930. Den er kendetegnet ved, at det er sportsudøverne selv, der udpeger vinderen, og det er lige præcis derfor, vi er så stolte over at uddele B.T. Guld – sportens egen pris!

Også uden for banen leverede håndholdherrerne en solid præstation, da de formåede at fejre sejren to nætter i træk. Først i Herning, hvor finalen blev spillet, og derefter i København, hvor spillerne også endte på en bytur.

»Man kunne simpelthen ikke tage flere indtryk ind efter 48 timer, der bare var proppet med store oplevelser og glade mennesker,« forklarer Henrik Møllgaard.

»VM-guldet vil altid stå som noget helt specielt for mig. Mest af alt er jeg glad, stolt og en smule forundret over, at alting kunne gå op i en højere enhed på den måde. Både på og uden for banen.«

ANNE-MARIE RINDOM

Anne-Marie Rindom på vej ind efter at have vundet VM-bronze i Laser Radial, fredag 10. august 2018. VM i sejlsport i Aarhus, Hempel Sailing World Championships, slutter søndag 12. august. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Anne-Marie Rindom på vej ind efter at have vundet VM-bronze i Laser Radial, fredag 10. august 2018. VM i sejlsport i Aarhus, Hempel Sailing World Championships, slutter søndag 12. august. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Et fuldstændig vanvittigt år. Sådan siger sejleren Anne-Marie Rindom om sit eget 2019.

I løbet af årtiets sidste 12 måneder formåede den 28-årige dansker at vinde EM-guld, at blive verdensmester og dernæst blive kronet som den bedste kvindelige sejler i verden.

»2019 kunne ikke have været bedre, og det er min bedste sæson nogensinde,« siger Anne-Marie Rindom, der ofte har tænkt på at vinde den fornemme titel, men egentlig ikke rigtig har troet på det.

»Den titel (som verdens bedste sejler, red.) betyder helt vildt meget. Det er jo anerkendelse på tværs af alle bådklasser, og bare det, at der bliver lagt mærke til én, er jo en kæmpe ære.«

Til gengæld var kontrasten stor mellem danskerens EM- og VM-titler. Udfaldet var godt nok det samme, men mens Anne-Marie Rindom førte EM fra start til slut og efter eget udsagn 'cruisede sig til sejren', var VM en helt anderledes arbejdssejr, fortæller hun.

»Jeg havde sindssygt meget modgang til VM, hvor jeg i de to første sejladser knækker rorpinden og laver en tyvstart,« siger hun.

Men hun kæmpede sig tilbage og endte med at kunne stille sig på sejrsskamlen ved et VM for anden gang i karrieren efter 2015.

