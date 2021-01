Marco Schwarz var hurtigst i mændenes slalomkonkurrence i østrigske Schladming tirsdag aften.

0,68 sekunder gjorde forskellen, da den østrigske skiløber Marco Schwarz sent tirsdag aften triumferede på hjemmebane i Schladming.

Schwarz var således lidt mere end et halvt sekund hurtigere end franskmanden Clément Noël i mændenes slalomkonkurrence efter de to gennemløb.

Noëls landsmand Alexis Pinturault var en anelse langsommere end de to og blev treer i World Cup-løbet efter et flot comeback.

Aftenløbet var præget af et heftigt snevejr, som gjorde sigtbarheden på det østrigske bjerg dårlig.

Østrigeren Manuel Feller var hurtigst i første gennemløb, men fik ikke registreret en tid i andet.

Pinturault, som var et godt stykke efter de bedste i første gennemløb, tog revanche i andet, hvor han var hurtigst i det intense snevejr.

- Det beviser, at man aldrig skal give op. Jeg havde virkelig ikke forventet at gå fra at være 1,7 sekunder efter til at blive nummer tre, siger han ifølge AFP.

Franskmanden kan glæde sig over, at han fører den samlede stilling i World Cuppen foran schweizeren Marco Odermatt og Marco Schwarz.

Schwarz er øverst i stillingen udelukkende for slalom.

/ritzau/