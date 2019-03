Johannes Dürr er ifølge en østrigsk avis blevet anholdt i forbindelse med den dopingsag, der kører i landet.

Østrigsk politi har anholdt endnu en person i forbindelse med den dopingskandale, der siden sidste uge har rullet efter en razzia under ski-VM i landet.

Ifølge avisen Kronen Zeitung er der tale om den tidligere langrendsløber Johannes Dürr, der i forvejen er suspenderet, efter at han blev testet positiv for epo under vinter-OL i 2014 i russiske Sotji.

Dürr er ifølge Kronen Zeitung sigtet for at have begået bedrageri og brudt den østrigske antidopinglov, skriver norske NTB.

Anklagemyndigheden i Østrig har ifølge AFP tidligere sagt, at det var Dürrs optræden i et tysk tv-program i januar, der satte gang i den efterforskning, der endte med sidste uges razzia, mod hvad der ligner et større dopingnetværk.

I tv-programmet fortalte Dürr angiveligt i detaljer, hvordan han havde dopet sig, ligesom han sagde, at personer fra Det Østrigske Skiforbund (OSV) kendte til det.

Den tyske læge Mark Schmidt er centrum for skandalen, da han menes at være bagmanden i dopingnetværket.

Efter razziaen i Seefeld kom det frem, at Mark Schmidt i specialfrysere i en garage i byen Erfurt har opbevaret omkring 50 poser med blod, som menes at stamme fra atleter.

Fem atleter blev afsløret under razziaen. Siden har de to østrigske cykelryttere Georg Preidler og Stefan Denifl indrømmet, at de har brugt bloddoping. Det samme gjorde den estiske langrendsløber Algo Kärp tirsdag.

/ritzau/