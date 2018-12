En darttilskuer er blevet idømt livslang karantæne, efter han hældte en øl ud over den hollandske verdensstjerne Michael van Gerwen.

Øl-skandalen fandt sted lige inden Van Gerwens åbningskamp ved årets verdensmesterskaber i Alexandra Palace i London.

Se episoden lige her.

Det plaskende overfald forsinkede opgøret mellem Van Gerwen og Alan Tabern, da hollænderen var tvunget til at skifte til tørt tøj. Optrinnet forhindrede dog ikke den dobbelte verdensmester i at vinde kampen forholdsvist sikkert med 3-1.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Efterfølgende høstede Michael van Gerwen store roser for sin måde at håndtere den uventede situation på.

»Han er en superstjerne både på og uden for scenen,« lød det fra dartlegenden Wayne Mardle til Sky Sports.

»Jeg vil ikke sige, at jeg er glad for, at han vandt - for det ville være unfair over for Alan Tabern - men jeg er glad for, at han levede op til sit niveau.«

Og øl-kastet kostede altså en tilskuer en livslang karantæne fra at overvære dartarrangementer.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

»99 procent af tilskuerne kommer for at se verdensklasse-dart, og de kommer også for at have det lidt sjovt. Jeg er bange for, at der er i dette miljø i ny og næ vil ske uforudsigelige ting. Sådan noget kan man ikke planlægge sig fra,« lyder det fra Wayne Mardle om dartkampene, hvor tilskuerne som regel er udklædte, syngende og særdeles berusede.

»Billederne (af øl-episoden, red.) var ikke rare at se på, og der var en oprigtig forargelse fra de andre tilskueres side. Men man kunne se i efterkamp-interviewet, at Van Gerwen allerede havde lagt det bag sig.«