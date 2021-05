Den gabonesiske landsholdsspiller Guelor Kanga Kaku kan stå med et særdeles stort forklaringsproblem.

Flere medier skriver, at han bliver undersøgt af det afrikanske fodboldforbund, CAF, for at forfalske sin alder.

Og der er ikke nogen nuancer i det – enten er Røde Stjerne Beograd-spillerens alder helt forkert, eller også er der sket en stor misforståelse.

For beskyldningen er, at Guelor Kanga Kaku umuligt kan være født 1. september 1990 og være 30 år i dag. For hans mor skulle være død i 1986 ...

Som om det ikke er en vild nok historie i sig selv, forlyder det også, at han ikke engang kommer fra Gabon.

Det er Congos fodboldforbund, der mener at vide, at Guelor Kanga Kaku er født fem år tidligere, end han påstår, i 1985, og at han er født i deres land i byen Kinshasa.

Sagen har fået Røde Stjerne Beograd til at udsende denne meddelelse:

»Han spillede i Rusland og i Tjekkiet og havde på ingen måde nogen problemer. For os er det her en krig mellem to lande over deres kamp i African Cup of Nations, hvor Kanga havde en afgørende rolle (to assister i 3-0-sejr til Gabon, red.). Vi håber, at situationen falder ud til Guelor Kangas fordel så hurtigt som muligt,« skriver klubben ifølge nairobinews.com.

En ting er sikkert. Nogen taler usandt.

