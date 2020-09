Kevin Magnussen havde sjælden fart i bilen til søndagens grandprix på Monza, men uheld forfulgte ham.

Kevin Magnussen har ikke haft det let med sin Haas-racer i indeværende Formel 1-sæson, hvor han oftest er udgået eller sluttet langt tilbage i grandprixerne.

På trods af en skidt start med en tur i pit for at få skiftet en frontvinge, viste bilen sig at have en fart, som faktisk gjorde den konkurrencedygtig på Monza-banen.

De hurtige omgangstider kunne dog være lige meget, da danskeren efter 17 omgange måtte parkere sin bil i græsset.

- Det var gearkassen, som sprang. Det var det, forklarer Magnussen til TV3 Sport efter det dramatiske løb, som gav en sensationel vinder i AlphaTauris Pierre Gasly.

Magnussens exit blev nemlig blot den første af flere hændelser, som gav et kaotisk og dramatisk løb med et sensationelt sejrspodie som resultat.

Danskerens bil parkeret tæt på pitlane gav forbud mod at køre i pit, men det overså ellers så suveræne Lewis Hamilton.

Det kostede en stop and go-straf på ti sekunder, men inden den blev uddelt, bragede Charles Leclerc sin Ferrari i barrieren. Det førte til rødt flag og afbrydelse inden en genstart.

I kaosset var der byttet godt rundt i placeringer, og derfor ærgrer det Magnussen ekstra meget, at han ikke fik lov til at lege med i det vilde race.

- Det var ærgerligt at komme i pit, få skiftet frontvinge og miste en masse tid på det, når vi kørte de tider, vi gjorde. For det så rigtig godt ud. Det var lidt overraskende, hvor godt det egentlig så ud.

- Når man så, hvordan løbet udfoldede sig, så ville man rigtig gerne have været til stede, siger han til TV3 Sport.

Stående i pitten kunne han se Pierre Gasly tage sin første og sensationelle sejr i Formel 1, mens Carlos Sainz (McLaren) og Lance Stroll (Racing Point) tog de øvrige trin på podiet.

/ritzau/