Odense Håndbold er danmarksmestre efter sejr over Viborg. Det er helt surrealistisk, siger Mie Højlund.

Med Odense Håndbolds DM-guld lørdag lykkedes det endelig for de storsatsende fynboer at tage det første mesterskab.

Det er en kæmpe forløsning, fortæller Ulrik Kirkely, cheftræner for Odense Håndbold.

- Vi er superstolte og glade. Det betyder helt sindssygt meget, for vi vil rigtig gerne spille finaler i Odense og vinde nogle af dem, sige Ulrik Kirkely.

Samme ord lyder fra landsholdsspilleren Mie Højlund, der har været i Odense siden 2017.

- Det er helt surrealistisk. For os, der har været i klubben i mange år, har det været længe undervejs, så det er den største forløsning at kunne stå med en guldmedalje om halsen.

- Jeg synes, at der var pres på de første år. Men efterhånden som vi ikke rigtig levede helt op til de forventninger, som vi selv havde, synes jeg, at vi slap det pres lidt. Det er også lidt det, der gør, at vi vinder i dag, siger Mie Højlund.

I pokalskabet har Odense Håndbold to DM-sølvmedaljer fra 2018 og 2020, mens det blev til bronze i 2019.

I årets finaleserie blev Viborg HK besejret først på hjemmebane og lørdag på udebane, der sikrede guldmedaljerne.

- Vi har nok lidt flere ressourcer i de her to kampe, end Viborg har, peger Ulrik Kirkely på.

Mie Højlund kalder det en "virkelig fysisk hård kamp".

Odense vandt lørdagens opgør med 30-26 ført an af hollandske Lois Abbingh, der scorede 12 mål.

Hun spiller sin første sæson i klubben og er én af i alt ni nye spillere, der blev hentet til før sæsonen.

På holdkortet er også danske landsholdsspillere som Mia Rej, Rikke Iversen og Althea Reinhardt.

/ritzau/