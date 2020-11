Barack Obama har aldrig lagt skjul på sin store kærlighed til basketball.

I løbet af sine otte år som USA's præsident tilbragte han flere stunder på basketballbanen ved Det Hvide Hus, ligesom han ofte talte varmt om sit yndlingshold Chicago Bulls. Men faktisk var han i en periode også træner for sin datters basketballhold.

Det endte dog knap så godt. Det fortæller han i sin nye bog 'Et forjættet land' ifølge TMZ.

I 2010 indså han, at hans datter, Sasha, og hendes hold havde brug for noget hjælp, og han valgte derfor frivilligt at overtage rollen som cheftræner sammen med sin personlige assistent Reggie Love.

Barack Obama kunne tit ses med en basketball i hånden i løbet af sin tid som præsident. Foto: JIM LO SCALZO

»Efter at have set et par skønne, men kaotiske kampe, valgte Reggie og jeg på eget initiativ at lave nogle taktikker og meldte os samtidig frivilligt til at gennemføre et par uformelle træninger med holdet hver søndag eftermiddag,« forklarer han i bogen.

Det blev starten på, hvad der først var en stor succes, da han som træner endte med at føre sin datters hold hele vejen til mesterskabsfinalen. Her vandt de endda efter en utrolig tæt kamp.

Men så stoppede alt det sjove også.

I bogen forklarer den tidligere amerikanske præsident nemlig, hvordan forældre fra flere forskellige modstanderhold klagede over ham.

De mente, at deres egne børn havde en klar ulempe, fordi de ikke havde verdens mest magtfulde mand på deres hold.

I sidste ende blev det for meget for Obama, der til sidst stoppede som træner.

Bogen 'Et forjættet land' udkom tirsdag i 25 lande. Den er det første bind ud af to.

Andet bind af Barack Obamas erindringer forventes at udkomme i 2022.