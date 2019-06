Et godt tip: Som tidligere mordanklaget skal man holde sig fra kniv-emojis!

O.J. Simpson er som bekendt tilbage i friheden efter at have afsonet en lang fængselsstraf for væbnet røveri og frihedsberøvelse.

Og ligesom så mange andre mennesker er den tidligere NFL-stjerne og skuespiller nu også kommet på Twitter, hvor han ytrer sine markante holdninger - til eksempelvis nuværende sportsstjerner.

Men 'The Juice' - som han blev kaldt i sin storhedstid - er nu igen igen havnet i problemer. Det skriver New York Post.

71-årige O.J. Simpson - der i sin tid overraskende blev frikendt efter at have været anklaget for kniv-mordene på sin eks-kone, Nicole Brown Simpson, og hendes ven Ron Goldman - har angiveligt truet manden bag en O.J.-parodikonto på livet.

»Jeg finder dig og skærer i dig. Hvis ikke du tror mig, så bare vent og se,« har O.J. skrevet til manden bag profilen '@KillerOJSimpson'.

Beskeden, der blev sendt privat over Twitter, blev efterfulgt af intet mindre end 16 kniv-emojis.

Det er manden bag parodi-profilen, der selv har postet videoer, der dokumenterer den angivelige korrespondance med O.J. Simpson.

C'mon man lmao OJ playin...DM number 2. He about to "cut" me. #OJSimpson pic.twitter.com/UX6z3PfBny — O.J. Simpson (@KillerOJSimpson) June 17, 2019

Um yeah, @TheRealOJ32 Just sent this scary ass DM treating me to delete my parody account. Watch the video. RT this @WORLDSTAR @TMZ Funny stuff. #OJSimpson pic.twitter.com/3bXha7n47U — O.J. Simpson (@KillerOJSimpson) June 17, 2019

I videoerne fremviser manden syv private beskeder, der tilsyneladende er afsendt fra den officielle O.J. Simpson-profil.

En af beskederne lyder således:

»Som jeg sagde: slet denne 'parodi-konto', som du kalder det, ellers vanker der seriøse konsekvenser. Jeg finder dig på en eller anden måde, så læg dig ikke ud med mig. Jeg har intet at tabe. Bliv voksen!«

Simpsons advokat, Malcolm LaVergne, har tidligere bekræftet, at det er O.J. Simpson, der står bag den nyoprettede Twitter-konto.