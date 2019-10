Danmarks nationale rostadion ved Bagsværd Sø bliver ikke bygget færdigt, så det kan bruges til VM i 2021.

Det har været længe undervejs, og der går stadig nogle år, før Danmarks nationale rostadion er færdigbygget.

Men nu er der grønt lys fra Fredningsnævnet, der har givet dispensation til opførelse af det nye rostadion ved Bagsværd Sø.

Det er dog også besluttet, at man venter med byggeriet, så det ikke går i gang før tidligst i 2021. Det skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse:

- På baggrund af forsinkelserne er det besluttet, at byggeriet tidligst går i gang i 2021, således at byggeaktiviteten hverken griber forstyrrende ind i VM i sprint i 2021 eller forberedelserne til OL i 2020.

Sagen om det omdiskuterede rostadion er i det seneste års tid behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet på grund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening, og det er først nu, at der kan gives tilladelse.

Erik Jæger, formand for Fonden Danmarks Rostadion, er lettet over, at det lange sagsforløb er endt, som det er.

- Det var oprindeligt planen, at det smukke byggeri og det grønne løft af det fantastiske naturområde omkring Bagsværd Sø skulle stå færdigt i 2020, så vi ser frem til snart at komme i gang uden flere klager og forsinkelser, siger Erik Jæger.

Verdensmesterskaberne i kano og kajak afholdes fra 26. til 29. august 2021.

/ritzau/