Petter Northug har fået et vigtigt svar. Et der kan få betydning, for den straf han får.

'Der blev ikke påvist alkohol eller andre rusmidler i blodet.'

Sådan lyder det i en pressemeddelese fra Øst Politidistrikt i Norge om den 34-årige nordmand, der for små tre uger siden blev stoppet i sin bil, fordi han kørte alt for stærkt.

168 kilometer i timen i en 80-zone var det, han blev stoppet for, men faktisk kørte sportsstjernen 200 kilometer i timen – imens han filmede det – da han gav den allermest gas, har han forklaret på et meget ærligt pressemøde.

Det var i denne bil, Petter Northug kørte langt over hastighedsgrænsen. Vis mere Det var i denne bil, Petter Northug kørte langt over hastighedsgrænsen.

Her kom det også frem, at han kæmper med et stofmisbrug, og efter han blev stoppet af politiet, fandt de 10 gram kokain i hans hjem.

Petter Northug, som blandt andet har vundet guld ved både OL og VM, har tidligere fortalt, at han ikke følte sig påvirket, da han blev stoppet, men den første prøve, der blev taget, var positiv.

Men nu frafalder sigtelsen omkring at køre i påvirket tilstand, og dermed er han foreløbigt sigtet for at have været i besiddelse af narkotika samt for at køre for stærkt.

»Petter er selvsagt lettet over den afklaring. Jeg kan bekræfte, at jeg er blevet orienteret om, at blodprøven var negativ, og at sigtelsen frafalder. Det betyder ikke andet, end at det Petter fortalte pressen i Trondheim er korrekt, men det er klart, at afklaringen har stor betydning for den strafferetslige behandling af sagen,« siger sportsstjernens forsvarer, Halvard Helle, til Dagbladet.

Han henviser til, at en eventuel promille ville have stor betydning for udfaldet af sagen.

Viste prøven en promille på under 0,5, ville Petter Northug formentlig ikke ende i fængsel. Havde den ligget mellem 0,5 og 1,2 ville han formentlig få en betinget dom.

Nordmanden har tidligere været i politiets søgelys, da han i 2014 kørte med for høj promille.

Her bragede han sin Audi ind i et autoværn efter en lang nat i byen. Efterfølgende blev han anholdt i sit hjem og fik 50 dages fængsel og en bøde.