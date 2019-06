Geraint Thomas er netop udgået af Schweiz Rundt efter et voldsomt styrt.

Team Ineos-kaptajnen styrtede med små 30 kilometer igen af 4. etape, og Geraint Thomas sad længe stille på vejen, mens han blev behandlet af lægestaben.

Det vides endnu ikke, hvad Thomas' status er forud for Tour de France, hvor waliseren er favorit til at gentage den samlede sejr fra sidste år.

Styrtet er et kæmpe chok for Team Ineos, der tidligere i denne uge mistede deres første kaptajn, Chris Froome, som styrtede under en træningstur i Critérium du Dauphiné.

Sadly @GeraintThomas86 has been forced to abandon the #TourDeSuisse. He was alert and speaking to the team after the crash and will be taken to hospital for checks. Further updates to follow — Team INEOS (@TeamINEOS) 18. juni 2019

