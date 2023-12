Den første kamp med de to nyindkøb fra Heroic viste glimt af klasse, men også de forventede fejl hos Astralis.

Al begyndelse er svær. Det ved det danske Counter-Strike-hold Astralis efterhånden. De seneste par år har holdet skiftet ud flere gange i sin søgen efter at nå tidligere tiders niveau.

Onsdag markerede endnu en genstart, da holdet tog hul på turneringen BetBoom Dacha med godt to millioner kroner i præmiepuljen.

På holdet var for første gang i kamp de to nyindkøb Martin "stavn" Lund og Jakob "jabbi" Nygaard, og det blev som forventet med et usammenspillet hold.

Astralis tabte opgøret 1-2 til Virtus Pro, verdens nummer 12 lige nu. Astralis ligger tre pladser under. Men undervejs var der tegn på, hvad holdet kan blive til, mener holdets største stjerne Nicolai "dev1ce" Reedtz.

- Counter-Strike handler i høj grad om at kende hinanden og at vide, hvordan man spiller de forskellige situationer. Det opnår man kun ved at spille meget sammen, så selv om vi taber, var det en fin første kamp for os, siger han.

- Vi spillede mod et rigtig godt hold, der kender hinanden ud og ind, og vi lavede de fejl, man ikke gør, når man først er spillet sammen. Vores udtryk og tilgang til spillet var rigtig godt, og det er det, vi bygger videre på.

Han er den mest erfarne spillerne på holdet og i Astralis-regi, og i de seneste omskiftelige år har han været den gennemgående figur sammen med holdets nye in-game leader Benjamin "blameF" Bremer.

Derfor ved Nicolai "dev1ce" Reedtz også godt, at selv om noget kan virke lovende, så kræver det hårdt arbejde og en længere indkøringsfase, før det måske ender med at give pote.

De store løfter om fordums styrke afholder han sig fra, men følelsen efter første kamp med det nuværende hold er god.

- Selvfølgelig drømmer vi stort, og når man samler så mange gode spillere, så skal man også gå efter at vinde pokaler, også de helt store. Det er jo derfor vi er her.

- Lige nu er jeg bare glad for, vi er kommet i gang og allerede nu mærker noget af potentialet på holdet, siger han.

Astralis skal torsdag i aktion igen i BetBoom Dacha. Her møder man taberen af opgøret mellem Spirit og Furia.

/ritzau/