Det har tidligere været fremme, at flere politifolk tog billeder af ligene af Kobe og Gianna Bryant.

Men ifølge dokumenter fra den igangværende retssag mod myndighederne i Los Angeles er det endnu mere voldsomt. Det skriver Daily Mail.

Heri lyder det, at mindst 28 politibetjente og 12 brandmænd delte nærbilleder af de afdøde efter det voldsomme helikopterstyrt 26. januar 2020.

Her var Kobe Bryant, datteren Gianna samt syv andre ombord på en helikopter, der skulle flyve dem alle til en basketkamp, hvor Bryant skulle træne sin datters hold, Team Mamba.

(Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports/arkivfoto) Foto: USA TODAY USPW Vis mere (Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports/arkivfoto) Foto: USA TODAY USPW

Men de nåede aldrig frem, da helikopteren under dårlige vejrforhold styrtede ned i Calabasas.

De blev alle dræbt i den tragiske ulykke, og siden har Kobe Bryants enke, Vanessa Bryant, kæmpet en kamp for retfærdigheden.

For efter nyheden og billederne af helikoptervraget gik verden rundt, fik Vanessa Bryant nys om nogle andre billeder, verden aldrig har set, som politibetjente og brandfolk havde taget.

»Vi har beviser for, at nærbillederne af Giannas og Kobes lig er delt blandt mindst 28 betjente og af mindst et dusin brandmænd. De er blevet vist frem på barer og til et awardshow,« lyder det fra Vanessa Bryants advokat, Luis Li.

Billederne af helikoptervraget gik verden rundt. Foto: Jose ROMERO Vis mere Billederne af helikoptervraget gik verden rundt. Foto: Jose ROMERO

Hun fortæller også i de nye retsdokumenter, at en borger, der deltog i Golden Mike Awards i 2020 – et show, der fandt sted mindre end en måned efter styrtet – var vidne til, hvordan en brandmand talte højt om billederne og viste dem til andre.

En bartender i Norwalk, der ligger i Californien, har desuden fortalt, at en betjent skulle have vist ham billederne.

Vanessa Bryant skulle ellers være blevet lovet af sheriffen i Los Angeles, Alex Villanueva, at han ville forhindre, at der bliver taget billeder fra ulykkesstedet.

»Jeg sagde til ham: 'Hvis du ikke kan få min mand og mit barn tilbage, så vær sød at sørge for, at ingen tager billeder af dem. Sikr området',« har Vanessa Bryant fortalt under en høring.

Myndighederne har siden på ingen måde lagt sig fladt ned, for i oktober sidste år ville de have, at Vanessa Bryant og de andre efterladte skulle gennemgå en psykologisk vurdering for at se, om de havde lidt psykisk overlast.

Deres argument var, at billederne aldrig var nået ud til offentligheden.

Noget, dommeren dog hurtigt slog ned – men sidste punktum i sagen er langtfra sat.

Vanessa Bryants søgsmål er berammet til retten i februar 2022.