Nye detaljer er kommet frem om den 20-årige OL-atlet Ekaterina Alexandrovskayas død.

I weekenden blev det bekræftet, at den russisk-fødte kunstskøjteløber er død, og hendes lig blev ifølge det russiske nyhedsbureau Tass fundet tæt ved hendes hjem i Moskva.

Den reelle dødsårsag er fortsat ubekræftet, men flere medier rapporterer, at den unge atlet døde efter et fald fra et vindue i sin lejlighed.

Og noget tyder på, at den unge Alexandrovskaya, der i 2017 blev australsk statsborger og stillede op for Australien ved vinter-OL i 2018, havde en svær sidste tid forud for sin død. En tid, der var præget af tragiske omstændigheder.

Ekaterina Alexandrovskaya og Harley Windsor. Foto: GEOFF ROBINS

I forbindelse med hendes død har Alexandrovskayas træner, Andrei Khekalo, nu udtalt, at den unge skøjteløber blev diagnosticeret med epilepsi i januar. Det udtaler han til AFP ifølge BBC.

Alexandrovskaya indstillede sin karriere i februar i år på grund af helbredsmæssige årsager. Det meddelte hendes daværende skøjtepartner, Harley Windsor, på Instagram i februar.

Den unge kunstskøjteløber havde svært ved at acceptere sin sygdom. Ud over at være blevet ramt af epilepsi led Alexandrovskaya ifølge Khekalo af en depression, der angiveligt forværredes under coronapandemien.

Chefen for den australske OL-delegation i 2018, Ian Chesterman, antyder også, at Alexandrovskaya fik det svært efter vinter-OL i 2018.

»Livet efter legene har ikke været nemt for hende, og det her er en påmindelse om, hvor skrøbeligt livet er,« udtaler han til Olympic Channel.

På Instagram reagerede Windsor oven på den tragiske nyhed om sin tidligere skøjtepartners alt for tidlige død.

'Ord kan ikke beskrive, hvordan jeg har det lige nu. Jeg er ødelagt helt inde til benet over hendes pludselig og sørgelige død. Det, vi opnåede som par, er noget, jeg aldrig vil glemme, og det vil altid stå mit hjerte nær. Sådan en nyhed er noget, du ikke kan forberede dig på. Hvil i fred, Katia,' skrev han.