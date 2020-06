Grunden til Kobe Bryants tragiske dødsfald i et helikopterstyrt er fortsat uafklaret, men onsdag kom der nye oplysninger om den mystiske ulykke.

Ifølge nye dokumenter, der er blevet offentliggjort, var helikopteren på vej direkte ned i siden på en bakke, mens piloten egentlig havde meddelt, at helikopteren var på vej op i himlen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Om piloten har løjet, eller om der er tale om en misforståelse, er svært at påpege endeligt, men det er ganske muligt, at piloten blot var disorienteret. Det skyldes én ting.

Under flyvningen var himlen præget af en tyk tåge, og det var altså her at piloten Aran Zobayan sendte følgende meddelelse videre gennem radioen: At man var på vej op i 4.000 fods højde, svarende til 1.220 meter, for at komme op over skyerne.

Den tåge kan have disorienteret Zobayan så meget, at han tog fejl, da helikopteren egentlig vendte snuden direkte ned mod en bakke og var på vej til at sende de ni passagerer direkte i døden.

Sådan forklarer National Transportation Safety Board, at piloten måske har opfattet ruten forkert.

Rapporten, der netop er udkommet, er 1.700 sider lang, men den konkluderer stadig ikke med sikkerhed, hvorfor helikopteren styrtede ned.

Senere kommer der dog en afsluttende rapport, der formentlig kan kaste mere lys over den uhyggelige sag.

Basketballstjernen Kobe Bryant og hans 13-årige datter omkom i styrtet, ligesom seks af deres venner blev dræbt.

Ulykken skete nordvest for Los Angeles.