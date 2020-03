Det Internationale Judoforbund aflyser alle OL-kvalifikationsstævner frem til slutningen af april.

Der bliver færre og færre chancer for tre danske judokæmpere for at kvalificere sig til OL i Tokyo.

Det Internationale Judoforbund (IJF) har besluttet at aflyser alle OL-kvalifikationsstævner frem til slutningen af april på grund af frygten for coronavirus.

Det skriver forbundet på sin hjemmeside.

- Vi er i den uheldige situation, hvor vi må tage drastiske beslutninger for at beskytte judofamilien og for at overholde de generelle sikkerhedsforanstaltninger overalt i verden, skriver forbundet.

I sidste uge meddelte forbundet, at det aflyste weekendens stævne i Marokkos hovedstad, Rabat. De nye aflysninger går ud over stævnerne i Rusland, Georgien og Tyrkiet.

- Desværre er situationen nu farlig og kritisk fra mange synspunkter.

- Det er af største vigtighed at holde judofamilien i sikkerhed i disse vanskelige tider og også sikre retfærdige chancer for alle atleter, der deltager i OL-kvalifikationen, skriver IJF.

Det er uvist, om det betyder, at deltagerne får nye muligheder for at samle point til OL-regnskabet. Forbundet skriver, at det vil komme med yderligere information i de kommende dage.

Tre danske judokæmpere, Lærke Olsen, Emilie Sook og Mathias Madsen, er alle i spil til at kvalificere sig til OL og skulle have deltaget i stævnerne.

Lærke Olsen er den af de tre, der lige nu er tættest på at kvalificere sig. Hun er nummer 37 i sin vægtklasse i OL-kvalifikationen, hvor 30 kommer med til Tokyo.

Foruden de fire aflyste stævner er der yderligere tre stævner tilbage, inden OL-kvalifikationen afsluttes.

/ritzau/