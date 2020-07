Baseballklubben Miami Marlins har fået udsat flere kampe, da den nu er ramt af 17 coronasmittede.

Antallet af coronasmittede i den amerikanske baseballklub Miami Marlins stiger fortsat, kort efter at sæsonen er sat i gang.

Mandag blev der berettet om mindst 13 coronasmittede spillere og trænere i klubben. Tirsdag er antallet steget til 17.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder ESPN.

Det har fået Major League Baseball (MLB) til at sætte klubbens sæson på pause. I første omgang var holdets kampe mandag og tirsdag udsat, men nu er yderligere fem kampe udsat, så holdet tidligst kan komme i aktion igen i næste uge.

- Det er mest forsigtigt at give Marlins tid til at fokusere på at pleje sine spillere og planlægge en genoptagelse, lyder det fra MLB.

Også Philadelphia Phillies har fået udsat flere kampe, efter at holdet søndag tørnede sammen med Miami Marlins.

Det er dog ikke et tema lige nu at sætte hele sæsonen på pause, siger MLB-chef Rob Manfred.

- Jeg tror, at de fleste klubber var indstillet på, at sådan noget kunne ske, og protokollerne er udarbejdet for, at vi skal kunne spille videre. Vi føler, at reglerne holder spillerne trygge, siger Rob Manfred.

Aflysningerne er en streg i regningen for verdens bedste baseball-liga, der har planlagt en forkortet sæson med 60 kampe efter coronapausen.

MLB har valgt at lade holdene spille på deres egne stadioner. I modsætning har basketball-ligaen NBA og ishockeyligaen NHL valgt at samle holdene i enkelte byer for at undgå smittespredning.

