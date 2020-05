Mens folk jubler og glæder sig over den mest hypede sportsdokumentar i årevis, fortsætter beskyldninger mod hovedmanden, Michael Jordan.

Flere markante personligheder har allerede kritiseret den amerikanske legende, der er hovedperson og omdrejningspunkt i dokumentaren om ham og Chicago Bulls.

Kritikerne har fået endnu en røst på deres hold. Det er journalisten Sam Smith, som blandt andet stod bag bogen 'The Jordan Rules', der handlede om Bulls-holdet fra 1990-91.

Ifølge Sam Smith er der flere ting galt med dokumentaren. Blandt andet mener han, at det ikke passer, at både Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman og træner Phil Jackson ville have skrevet under for yderligere et år efter deres sidste mesterskab sammen i 1998.

Scottie Pippen (tv.) og Horace Grant er blandt kritikerne. Foto: CALVIN KNIGHT

»Det var en total og åbenlys løgn af Michael. Der var mange ting i dokumentaren, som jeg ved, han fandt på eller løj omkring. Det var ikke store ting, men det var ligesom en tv-film, hvor det påstås, at den er 'baseret på en sand historie', siger Sam Smith til radioprogrammet 95.7 The Game ifølge New York Post.

Derudover kalder han den famøse 'flu game'-indrømmelse en løgn.

I dokumentaren afslører Michael Jordan, at han slet ikke havde influenza under kamp fem af NBA-finalerne i 1997 mod Utah Jazz.

Han påstår, at der var tale om madforgiftning, og hans tidligere personlige træner Tim Grover insinuerer i dokumentaren, at Jordan blev forgiftet.

Michael Jordan i 1997 mod Utah Jazz. Foto: VINCENT LAFORET

»Den der pizza-ting – giften – det var totalt nonsens. Der var et par andre ting, jeg ikke vil gå ind i,« siger Sam Smith altså uden at ville afsløre mere.

En af de store kritikere af Jordan-dokumentaren har været den tidligere Bulls-spiller Horace Grant, som Jordan mener er den eneste og primære kilde til Sam Smiths bog.

Horace Grant kalder det løgn i dokumentaren og har efterfølgende igen slået fast, at han ikke er kilden, og Jordans påstand om, at Horace Grant er Sam Smiths eneste kilde, afviser journalisten også selv.

Den nære holdkammerat Scottie Pippen har angiveligt heller ikke være helt tilfreds med, hvordan han bliver fremstillet i dokumentaren.