NBA-spilleren Sterling Brown gik ind i den helt forkerte bil efter en tur på stripklub i sidste uge.

Sammen med holdkammeraten Kevin Porter Jr. havde han været ude for at hygge sig lidt på en klub kaldet Booby Trap, men aftenen endte i den helt anden grøft. Sterling Brown blev nemlig banket i hovedet med en flaske.

Og nu er en video dukket op af den 26-årige Houston Rockets-spiller.

Her kan man se Sterling Brown stå smurt ind i sit eget blod, inden han blev kørt på hospitalet. Og ifølge The Atlantic var Sterling Brown så ilde tilredt, at hvis han ikke havde været så fysisk stærk, som han er, kunne han have mistet livet.

SLATER SCOOP: Rockets’ Sterling Brown shown full of blood in body-cam video outside Miami strip club.



His teammate, Kevin Porter Jr., and cops appear to have an animated discussion before Brown gets treatment from paramedics.



(Note: Audio muted by police) pic.twitter.com/DlMcoHzPco — Andy Slater (@AndySlater) April 27, 2021

Videoen af en blodindsmurt Brown dukker op nu ifølge journalisten Andy Slater, fordi politiet nu har åbnet en intern undersøgelse på grund af politimændenes interaktioner. Derfor er videoen også uden lyd.

Brown skulle ifølge TMZ være udskrevet fra hospitalet nu, og det samme er Kevin Porter Jr., der også spillede en NBA-kamp kort efter.

Han havde ellers også fået skader i det voldsomme sammenstød, hvor Porter Jr. havde forsøgt at beskytte Brown.

Nu vil tiden vise, om der sker mere i sagen.