Den ny ordning er ikke kun en barselsordning, men også eksempelvis hjælp til pasning under træningslejr.

Team Danmark lancerer en ny familiestøtteordning, der skal sikre bedre hjælp og støtte til atleter, der får børn undervejs i deres sportslige karriere.

Det skriver Team Danmark i en pressemeddelelse torsdag.

Igennem ordningen kan man som eliteatlet få hjælp og støtte til at forberede og planlægge en graviditet og den periode, som kommer efter en fødsel.

Ordningen er både målrettet mandlige og kvindelige atleter.

Hovedparten af de cirka 1200 atleter, der er indplaceret hos Team Danmark, er ansat af klubber eller hold.

Derfor er de underlagt almindelige arbejdsmarkedsvilkår og omfattet af almindelige barselsregler.

I dag er cirka 400-500 Team Danmark-atleter dog ikke ansat på ansættelsesretlige vilkår, og det er primært dem, ordningen er målrettet, skriver Team Danmark.

Sportsdirektør i Team Danmark Lars Balle Christensen siger, at de forskellige atleter har vidt forskellige behov.

Derfor kommer Team Danmark til at kigge på atleterne individuelt, for at sikre at de kan få en tryg familieforøgelse, uden at det bliver ensbetydende med karrierestop i sportens verden.

- Vi skal stadig prioritere vores midler skarpt og har stadig en økonomi, hvor vi sammen med forbundene vender hver en krone, siger sportsdirektør i Team Danmark Lars Balle Christensen.

- Men vi vil prioritere familiestøtteordningen, og derfor er vi også i gang med at opruste internt på viden blandt vores eksperter, så ordningen ud over potentiel økonomisk støtte også kan indeholde råd og vejledning i forhold til træning, kost med videre under og efter en graviditet.

Den nye ordning er altså ikke udelukkende en barselsordning. Der kan eksempelvis også være hjælp til børnepasning under en træningslejr.

Familiestøtteordningen vil løbende blive evalueret og udviklet, og den forsætter som minimum frem til 2027.

/ritzau/