Dansk Orienterings-Forbund har fyret sin sportschef for "uacceptabel adfærd", men er nu blevet stævnet.

På mindre end et år har tre sager om mistrivsel ramt dansk eliteidræt.

Efter sager i svømning og badminton skriver Jyllands-Posten tirsdag, at Dansk Orienterings-Forbund (DOF) i december fyrede sportschef Lars Lindstrøm for blandt andet "manipulerende adfærd, uacceptable udtalelser om spiseforstyrrelser samt en diktatorisk og ekskluderende stil".

Lars Lindstrøm synes dog, at han er udsat for en heksejagt.

Derfor har han stævnet DOF for usaglig fyring og ærekrænkelser, da han hævder aldrig at have fået lov til at forsvare sig mod anklagerne fremsat af en gruppe unavngivne løbere i en rapport lavet af DOF's øverste politiske ledelse.

- Hele sagen stinker langt væk af, at folk er gået i panik efter sagerne i svømning og badminton, og så skulle jeg ofres. Derfor står jeg også frem af principielle grunde, for sportschefer og trænere risikerer at ende som jaget vildt uden nogen beskyttelse, siger Lars Lindstrøm til Jyllands-Posten.

DOF fastholder at have truffet den rette beslutning.

Ifølge eliteidrætsloven skal idrættens aktører jagte medaljer på en "socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde". Men Verner Møller, idrætsprofessor ved Aarhus Universitet, ser også den nye sag udfordre balancen mellem ambitioner og menneskelige hensyn:

- Dansk idræt bør i langt højere grad få udpenslet, hvad man må og ikke må. Den opgave har man forsømt at tage på sig, så landstrænere og sportschefer famler i blinde.

- Undervejs vil de uvægerligt støde nogen fra sig, og så kan de pludselig stå anklaget som i en ren Kafka-proces uden at ane, hvad de har forbrudt sig mod, siger Verner Møller til avisen.

Hans ønske kan være på vej til at blive opfyldt. Kulturminister Joy Mogensen (S) siger, at hun har planer om en stramning af reglerne.

- (...) For at sikre at der ikke er tvivl om ansvaret, planlægger jeg at fremsætte et lovforslag om ændring af eliteidrætsloven for blandt andet at styrke atleternes stemme og tydeliggøre Team Danmarks tilsynsforpligtelse, siger hun blandt andet til Jyllands-Posten.

