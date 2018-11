Karrierens anden NHL-kamp endte også med nederlag til den 25-årige dansker Patrick Russell.

Den danske ishockeyspiller Patrick Russell fik sendt tre skud på mål og blev noteret for over 12 minutters spilletid, da han natten til mandag dansk tid spillede sin anden NHL-kamp i karrieren.

Det endte dog med et nederlag til den 25-årige dansker, der for cirka et døgn siden - natten til søndag - fik debut i verdens bedste ishockeyliga.

Hans hold, Edmonton Oilers, tabte således med 3-6, da det hjemme tog imod sidste sæsons NHL-finalister fra Vegas Golden Knights.

Holdet var ellers foran med både 1-0 og 2-1, men tre scoringer af udeholdet i anden periode banede vejen for sejren til gæsterne.

Det var andet nederlag i to NHL-kampe for Russell. I danskerens debut tabte Oilers med 2-4 til rivalerne fra Calgary Flames.

Set med danske briller var det dog positivt, at Russell både øgede sin tid på isen og altså også fik sendt tre skud på mål i nattens opgør.

I debuten mod Calgary fik han otte minutter og 37 sekunders spilletid. I nattens kamp blev det til 12 minutter og 34 sekunder.

Edmonton Oilers ligger i den tunge ende i Eastern Conference.

Efter 20 kampe er det således blevet til 19 point, hvilket rækker til en 12.-plads i konferencen, der består af 15 hold.

Heller ikke Vegas Golden Knights har fået en særlig god start på sæsonen.

Det unge NHL-hold, der sidste år sensationelt nåede frem til NHL-finalen, ligger lige under Edmonton med det samme antal point.

/ritzau/