Har du en Netflix-konto, så er du formentlig stødt på serien 'The Queen's Gambit'.

Den med den rødhårede kvinde, der spiller skak. Der er også en vis sandsynlighed for, at du allerede har set den. For serien om den forældreløse Beth Harmon, der besidder et ekstraordinært talent for at spille skak, bliver lige nu set verden over.

Ifølge Netflix er serien således blevet afspillet i 62 millioner husstande i løbet af de første 28 dage, hvilket gør den til den mest sete Netflix-miniserie nogensinde. Serien ligger sågar nummer ét i 63 lande, mens den placerer sig i top-10 i hele 92 lande.

Også herhjemme bliver serien med Anya Taylor-Joy i hovedrollen streamet i stor stil, og det er noget, man kan mærke hos Dansk Skak Union.

Skuespilleren Anya Taylor-Joy spiller den forældreløse pige, der på et børnehjem i 50’erne viser sig som et vaskeægte skak-vidunder. Foto: Angela Weiss Vis mere Skuespilleren Anya Taylor-Joy spiller den forældreløse pige, der på et børnehjem i 50’erne viser sig som et vaskeægte skak-vidunder. Foto: Angela Weiss

»Jeg hører om et stigende antal forespørgsler i vores klubber om, hvordan man kommer i gang med at spille skak. Der er flere og flere, der henvender sig, så vi er rigtig glade for serien og for det fokus, der er på skak lige nu,« fortæller formand Poul Jakobsen til B.T.

Den massive interesse for at spille på det ternede bræt kan også mærkes i resten af verden.

For selv om coronapandemien forhindrer de fysiske dueller om at vælte kongen, så boomer antallet af brugere på internetsider som lichess og chess.com. Her er brugerantallet således seks- eller syvdoblet på rekordtid, skriver The Guardian.

Alligevel kan Dansk Skak Unions formand ikke undgå at være en smule ærgerlig over, at Danmark og resten af verden står midt i en pandemi.

»Det er jo fantastisk, og hvis jeg skal komme med en lidt egoistisk betragtning, så er det jo dobbelt ærgerligt, at vi lige nu har en coronapandemi. Det ville det jo være dejligt, hvis folk med det samme kunne komme med ned i en skakklub og prøve det af. Det er lidt ærgerligt i forhold til den interesse, der dukker op lige nu, men uanset hvad er det glædeligt, hvad vi oplever,« siger Poul Jakobsen.

For uanset hvad vil og skal unionen forsøge at drage nytte af den opmærksom, som 'The Queen's Gambit' har skabt.

Det Internationale Skakforbund har allerede fortalt, hvordan der i løbet af de første 10 dage efter serien udgivelse er sket en voldsom stigning i antallet af søgninger efter 'skakspil' på eBay.

Mere præcist en stigning på massive 273 procent, hvilket derfor svarer til en søgning hvert sjette sekund.

Poul Jakobsen glæder sig især over, at serien har en kvindelig hovedrolle.

»Det er ikke nogen hemmelighed at vi har et meget lavt antal af kvindelige medlemmer, og det vil vi gerne have gjort noget ved. Muligheden skulle være der, for hvis vi kigger på dansk skoleskak, så har de en meget høj procentdel af piger, og så kan vi se, at når de nærmer sig puberteten, så falder flere og flere fra. Der er ikke så mange, der hænger ved, og det kan serien måske være med til at få ændret.«

Han fremhæver et af Danmarks helt store håb Ellen Fredericia Nilssen som et ansigt, der sammen med den fiktive figur Beth Harmon måske kan få unge piger til at spærre øjnene op for sporten.

Netflix-serien 'The Queen's Gambit' er baseret på Walter Tevis' novelle af samme navn. Den blev forfattet, efter Bobby Fischer besejrede Boris Spassky i 'Århundredets kamp' ved VM i Reykjavik tilbage i 1972.