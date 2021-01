Kun små fire måneder efter, at den iranske bryder Navid Afkari blev henrettet, er iransk brydning igen blevet ramt af en yderst forfærdelig sag.

Familien til bryderen Mehdi Ali Hosseini bekræfter således, at den 29-årige atlet er blevet dømt til døden.

Det skriver det israelske medie The Jerusalem Post.

Det vakte voldsom kritik og forargelse, da Navid Afkari sidste år blev idømt dobbelt dødsstraf, fordi han skulle have dræbte en iransk officer under en demonstration i den sydlige by Shiraz i 2018. Ifølge aktivkomitéerne og Amnesty International blev bryderen nemlig under tortur tvunget til at afgive en falsk tilståelse af drabet.

Another wrestler in #Iran, 29 years old Mehdi Ali Hosseini, on the verge of execution/hanging. This is outragous! pic.twitter.com/fzJC0yuzOK — mina bai (@bai_mina) January 9, 2021

Selv den amerikanske præsident Donald Trump gik ud og støttede atleten og mente, at dommen skulle omstødes.

Det skete ikke, og nu står vi her så igen.

Mehdi Ali Hosseini, der lige nu afventer sin henrettelse, blev anholdt tilbage i 2015, hvor han blev han anklaget for et mord, der blev begået i et masseslagsmål.

Det er det, der ligger til grund for dødsdommen, men det vides ikke, om han i den forbindelse – ligesom Navid Afkari – er blevet udsat for tortur forud for sin domsafsigelse.

Navid Afkari blev dømt for mord i Iran og henrettet i september. Foto: Twitter Vis mere Navid Afkari blev dømt for mord i Iran og henrettet i september. Foto: Twitter

Mehdi Ali Hosseini har siden sin anholdelse siddet i fængsel, og hans henrettelse kommer til at blive en realitet i nær fremtid, fordi ofrets familie ikke ønsker en benådning.

I det iranske brydeforbund har vicepræsidenten, den olympiske guldmedaljevinder fra OL i 2012, Hamid Sourian, dog appelleret til bryderens familie for at få omstødt dødsdommen.

»Jeg bønfalder doktor Gholami Gheibi, der er en af de prominente doktorer i byen Dezful, som far til offeret, til ved Gud at annullere dødsdommen. Jeg håber, at den ærbare familie Gheibi vil tilgive den unge mand og gøre denne gode gerning,« siger han ifølge mediet.

OL-guldvinderen er ikke den eneste, der mener, at straffen skal ophæves.

Generaldirektøren i organisationen Global Athlete, hvis opgaver er at fremme atleters interesser og rettigheder, henviser til henrettelsen af netop Navid Afkari i sit opråb til Den Internationale Olympiske Komité, IOC.

»Det iranske regime myrdede Navid Afkari den 12. september 2020, og nu har de en anden bryder Mehdi Ali Hosseini planlagt til at blive henrettet. Hvor meget mere bevis har IOC og United World Wrestling (Det internationale brydeforbund, red.) brug for i forbindelse med at suspendere den iranske nationale olympiske komité?,« siger generaldirektør Rob Koehler til The Jerusalem Post.

Der vides ikke, hvornår henrettelsen af Mehdi Ali Hosseini er sat til at finde sted.

Hverken IOC eller det internationale brydeforbund har endnu kommenteret på dødsdommen.