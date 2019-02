VF19-raceren skaber tilfredshed hos Haas efter den første testuge. Ekspert ser også lovende Haas-takter.

384 omgange svarende til 1787 kilometer tilbagelagde Haas-racerne i Formel 1-sæsonens første testuge i Barcelona, og holdets nye racermodel, VF19, virker lovende, siger både danske Kevin Magnussen og teamchef Günther Steiner.

- Jeg føler mig komfortabel i bilen. Vi kan se, at den forbedrer sig og er pålidelig, siger Kevin Magnussen ifølge holdets hjemmeside.

Også Günther Steiner har set en positiv udvikling i løbet af de fire testdage, der sluttede torsdag aften.

- Slutningen på ugen var bedre end starten. Vi er glade for den distance, vi har fået tilbagelagt. Vi fik rettet op på de småfejl, der var. Vi er fortrøstningsfulde og ser frem til endnu en testuge, siger teamchefen.

Også motorsportseksperten John Nielsen ser positive tendenser fra Haas efter første testuge, som ikke har budt på kedelige overraskelser med den nye racer.

- Ugen har som sådan været fin for Haas. De har ikke haft ret mange problemer, og raceren har været pålidelig. De har fundet ud af, at bilen er holdbar og kan sætte flueben ud for en række tekniske ting.

- I næste uge er de nødt til at kigge mere på farten. Det samme gør sig gældende fra mange af de andre hold, som også har kørt mange omgange, men ikke fokuseret på "performance" - altså at gå efter at sætte de hurtigste tider, siger John Nielsen.

Da Kevin Magnussen tirsdag var i Haas-raceren for første gang, satte han dagens tredjehurtigste omgangstid. Også kørere fra Renault og Torro Rosso, der heller ikke har tradition for at være blandt de absolut hurtigste, har vist gode omgangstider.

Men resultaterne skal man tage med et gran salt, understreger John Nielsen. Næste uges test vil give et mere retvisende billede af styrkeforholdene.

- Holdene har ikke foldet sig fuldt ud endnu, de har hver især skullet teste en række ting på deres nye racere. Dem, der har kørt hurtigt, kører ikke hurtigt normalt.

- I næste uge vil man se flere hold, der går efter de hurtigste tider. Indtil vi har set det, er det stadigvæk ikke til at sige, hvor hurtige de enkelte teams er i forhold til hinanden, siger John Nielsen.

Fra tirsdag til fredag i næste uge tester holdene igen på banen i udkanten af Barcelona.

/ritzau/