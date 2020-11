Senatet i USA har stemt for et lovforslag, der gør det muligt at straffe personer involveret i dopingsnyd.

En ny amerikansk lov skal gøre det muligt for retsinstanser i USA at retsforfølge alle, der er involveret i doping i en international sportsbegivenhed, som amerikanske atleter, sponsorer eller tv-stationer er en del af.

Mandag godkendte Senatet i USA lovforslaget, som er blevet mødt med bekymring af Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den såkaldte Rodchenkov-lov er opkaldt efter den russiske whistleblower Grigory Rodchenkov. Han var med til at afsløre statsorganiseret doping i Rusland.

Loven møder stor glæde hos Travis Tygart, der er chef for USA's Antidopingagentur (Usada).

- Loven vil skabe de redskaber, der er nødvendige for at beskytte rene atleter og holde internationale dopingsvindlere, som snyder sporten, sponsorer og andre atleter, ansvarlige, siger han.

- Den beskytter også whistleblowere mod repressalier og sikrer atleter, der er blevet snydt af dopingsvindlere, kompensation.

- Det er en monumental dag i kampen for en ren sport i hele verden, og vi ser frem til, at loven træder i kraft og ændrer sporten for rene atleter, siger antidopingchefen.

Mens Usada er stor tilhænger af loven, er Wada mere skeptisk.

Antidopingorganisationen er blandt andet bekymret for, at der ikke er enslydende lovgivning i forskellige lande.

- Wada har sammen med en række regeringer og sportsorganisationer en velbegrundet bekymring for Rodchenkov-loven, skriver Wada i en mail til Reuters.

- At have fælles regler er centralt i et globalt antidopingprogram.

Desuden undrer Wada sig over, hvorfor loven ikke skal gælde for nationale sportsligaer eller universitetssport i USA.

- Wada prøver at forstå, hvorfor loven ikke tager højde for store områder af sporten i USA. Især hvad angår professionelle ligaer og hele universitetssporten.

- Hvis det ikke er godt nok for amerikansk sport, hvorfor er det så for resten af verden? skriver Wada i mailen.

Lovforslaget skal officielt underskrives af den amerikanske præsident for at træde i kraft.

/ritzau/