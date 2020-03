Så går turen hjem til Danmark. For familien Kessler er noget, der endte med at være et lidt anderledes ophold på den anden side af kloden slut.

'Til næste gang, New Zealand,' skriver Lea Hvidt Kessler.

Det er på Instagram, at hun nu fortæller, at hun sammen med manden Mikkel Kessler og de tre børn afbryder deres store og lange rejse.

Det sker selvfølgelig på grund af spredningen af coronavirussens over hele verden - hvilket også sendte den danske familie i isolation i New Zealand for lige godt to uger, da familien havde været 'eksponeret' for smitte.

Sådan fortalte Lea Hvidt Kessler dengang på Instagram. Siden har B.T. løbende uden held forsøgt at komme i kontakt med familien, der altså nu vender hjem før tid.

Den tidligere bokseverdensmester og hans hustru har været i gang med optagelserne til programmerne ‘På eventyr med familien Hvidt Kessler’, hvilket altså senest sendte dem til New Zealand.

Lea Hvidt Kessler skrev søndag på Instagram, at det er 'med blandede følelser', at de nu rejser tilbage til Danmark.

'Efter planen skulle vi have fortsat vores rejse og eventyr videre ud i verden, noget vi virkelig havde glædet os til! Vi håber at kunne genoptage vores planer, når vi i fællesskab har nedlagt den yderst ubudne gæst corona,' lød det fra hende:

'Jeg kommer til at savne dette smukke land og ikke mindst denne udsigt, men det bliver dejligt at komme hjem.'

I forbindelse med isolationen i New Zealand har Lea Hvidt Kessler også fortalt om, hvordan hun og familien på sociale medier har fået kritik for at være blevet i udlandet, da den danske regering på grund af coronakrisen opfordret danskere i udlandet til at vende hjem til Danmark.

Hun har kaldt kommentarerne for 'tarvelige' og 'vanvittige'.

