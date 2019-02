Ja, vi havde sex.

Den brasilianske udspringer Ingrid Oliveira går nu til erkendelse om en episode, der skabte overskrifter i hele verden under OL i Rio.

»Jeg havde aldrig forestillet mig, hvor meget polemik, det ville skabe. Det var forkert, hvad jeg gjorde - og det er jeg klar over. Det pinte mig meget,« siger hun nu ifølge Daily Mirror.

Ved OL for godt tre år siden stillede hun op i synkronudspring med landsmanden Giovanna Pedros, der også var bofælle under opholdet i OL-byen.

Ingrid Oliveira og Giovanna Pedroso i aktion ved OL i 2016.

Men pludselig kom historien.

Ingrid Oliveira skulle dagen inden finalen have smidt Giovanna Pedros ud fra deres værelse for at have sex med roeren Pedro Goncalves.

»Jeg har ventet i fire år på det her OL, og for hende var det vigtigere at have det sjovt og smide mig ude af værelset,« lød det dengang harmdirrende fra Giovanna Pedroso.

I dag slår Ingrid Oliveira fast, at hun rent faktisk havde sex med den brasilianske roer.

»Jeg tog Pedro med op på værelset, men det var ikke dagen inden konkurrencen, som det blev fortalt. Og heller ikke dagen inden hans konkurrence,« siger Ingrid Oliveira.

»Han tilbragte ikke natten dér, og jeg smed heller ikke nogen ud fra værelset.«

Hun fortæller, at hun allerede havde mødt Pedro Goncalves ved et andet stort stævne, Pan American Games, året inden OL i Rio. I 2016 slog det igen gnister.

»Han så godt ud, og jeg var ikke den eneste, der mente det. Inden åbningsceremonien talte jeg med Giovanna og sagde, at jeg gerne ville tage ham med op på værelset. Hun gav mig lov,« siger Ingrid Oliveira:

»Det var ikke noget, som kun jeg gjorde. Hun gjorde det selv lige som mange andre ved forskellige konkurrencer.«

Og så fortæller den brasilianske udspringer, at det er særdeles udbredt, at atleter har sex med hinanden ved store sportsbegivenheder.

»Folk ved det nok ikke, men det er helt normalt ved OL. I skulle se antallet af kondomer, der bliver delt ud i den olympiske by. De var overalt, også i kantinen - og de var der ikke, så folk kunne lave balloner af dem.«

Under OL i 2016 skabte sex-historien så meget ballade, at Ingrid Oliveira og Giovanna Pedroso endte sidst i finalen.

Efterfølgende valgte de to synkronudspringere at afbryde samarbejdet.

Ingrid Oliveira fortæller, at efter sex-sagen gik verden, blev hun udsat for en hetz.

»Det behandling, jeg fik, var uretfærdig, og historien blev forvrænget. Jeg fik tilsendt porno og blev tilbudt at være med i pornofilm. Jeg mistede arbejde og blev angrebet over hele verden. På Wikipedia blev jeg beskrevet som 'stang-springer'. Der blev skrevet historier om mig, der aldrig havde fundet sted, og det skete alt sammen fordi en kvinde havde sex,« siger hun:

»Jeg kiggede på Pedros Instagram bagefter, og her var der ingen tilsvininger, men bare kommentarer som: 'Tillykke, du er en stjerne'.«