Marit Malm Frafjord lagde håndboldkarrieren på hylden i maj, men nu skal hun tilbage på banen.

Den norske håndboldspiller Marit Malm Frafjord har skrevet kontrakt med Team Esbjerg og genoptager dermed karrieren.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Marit Malm Frafjord tog ellers afsked med sin 15 år lange håndboldkarriere på øverste niveau, da hun med den rumænske CSM Bucuresti i maj led et nederlag i semifinalen i Champions League.

Hun fyldte 33 år for få uger siden og har efter afskeden med den rumænske storklub ikke rørt en håndbold meget, men passet et job i sin danske kærestes firma inden for bogdistribution i Oslo.

Nu har hun indgået en aftale med Team Esbjerg, der er gældende til 30. juni 2019.

- Man ved aldrig, hvad der sker, hvis der dukker noget interessant op. Team Esbjerg har et spændende hold, en attraktiv måde at spille håndbold på, og jeg kender i forvejen seks af spillerne fra klub- eller landshold.

- Det er altid godt, når man kommer til en ny klub og hurtigt skal falde ind i rytmen, siger Marit Malm Frafjord i pressemeddelelsen.

Hun skal møde til første træning 27. december. Og hun er ikke nervøs for, at hun fysisk og håndboldmæssigt vil være langt efter.

Den norske spiller er bevidst om, at det formentlig bliver i det centrale forsvar, at hendes egenskaber efterspørges mest.

Cheftræner Jesper Jensen fortæller, at han ikke føler, at klubben mangler noget med stregspillerne Vilde Ingstad og Clara Monti Danielsson.

- Vi føler ikke, at vi mangler noget med Vilde og Monti, men har valgt at supplere en trup, der i forvejen er stærk, med de kvaliteter, Marit kan tilføre.

- Hun er internationalt blandt de bedste på sin plads i forsvaret. Vi kiggede egentlig efter en spiller til bredden, men da muligheden for at styrke topniveauet viste sig, greb vi den.

- Vi bevæger os ind i et halvår med rigtig mange kampe, og nu er vi mindre sårbare, hvis der opstår en skade eller to, siger Jesper Jensen i meddelelsen.

Nordmanden har to OL-guldmedaljer, VM-guld og fire EM-titler bag sig fra sin landsholdskarriere i Norge, som hun efter 197 landskampe valgte at stoppe i 2016.

I årene 2010-2014 spillede hun i Viborg HK inden tre sæsoner i Larvik.

/ritzau/