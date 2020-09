Grace Bullen er god til det, hun laver. I nogles øjne måske endda for god.

Den norske fribryder er gået ind i kønsdebatten i sport. Det har hun gjort, fordi hun adskillige gange er blevet kaldt en mand og har fået at vide, at hun stiller op i den forkerte kønskategori.

Det ville mange andre lade sig gå på af, men i stedet har den 23-årige fribryder valgt at tage det som en kompliment.

»For mig betyder det bare, at jeg har gjort noget rigtigt godt. Det, vi gør til træning, er så godt, at folk ikke tror på, at det er kommet af at træne. Så det betyder bare, at jeg aldrig tager det negativt. Man bliver så god, at folk finder på undskyldninger for, hvorfor jeg er så god,« siger Grace Bullen til NRK.

Der er lige nu debat om en kønshetz i sport, hvor kvinder med et højt testosteronniveau skal gennemgå hormonel behandling for at få lov til at konkurrere i deres sport. Den beslutning valgte 800 meter-løberen Caster Semenya at tage helt til den schweiziske højesteret efter at have tabt sin sag i CAS. Men også højesteretten lod reglen om hormonel behandling forblive.

Det betyder altså, at kvinder med et naturligt højt testosteronniveau skal sænke dette ved hjælp af behandling for at få lov at konkurrere på eliteniveau i distancer fra 400 meter og op til en engelsk mil.

»For mig at se har hun en fordel, men hun har også trænet for det. Jeg tror ikke, at hun bare er stået ud af sengen, og så kan hun løbe så stærkt,« siger Grace Bullen.

At der foregår diskriminering af kvinder med et højt testosteronniveau, medgav sportsdomstolen CAS, da den konkluderede, at reglen var diskriminerende, men 'at man alligevel måtte tillade den for at sikre retfærdige konkurrencer', skriver NRK.

Diskrimination eller ej, så har Grace Bullen valgt ikke at lade sig gå på af hetzen mod sig og andre om, at hun og andre kvinder er for maskuline til at dyrke sport.

»Jeg tager mig ikke af det. Har aldrig gjort det. Det er noget, jeg har oplevet igennem hele den tid, jeg har været på landsholdet – siden ungdomsårene,« siger Grace Bullen.