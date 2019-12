Henrik Kristoffersen vandt storslalomafdeling i Alta Badia og ligger nummer et i World Cup-stillinger.

Den norske skistjerne Henrik Kristoffersen strøg helt til tops, da der søndag blev afviklet storslalomkonkurrence i italienske Alta Badia.

Kristoffersen lå ellers på sjettepladsen efter første gennemløb, men efter et glimrende andet gennemløb vandt han foran franske Cyprien Sarrazin og sloveneren Zan Kranjec. Landsmanden Aleksander Aamodt Kilde blev firer.

Det var første gang, at en nordmand vandt i Alta Badia.

- Det er dejligt. Det var en meget hård dag, men vi kørte virkelig godt, siger Henrik Kristoffersen om det norske hold.

- Jeg har været tæt på at vinde her tidligere, så det var dejligt endelig at vinde på dette historiske sted.

I World Cup-stillingen i storslalom fører Henrik Kristoffersen efter tre af de i alt ni afdelinger med 193 point, mens Zan Kranjec følger efter med 170.

I den samlede World Cup-stilling topper Kristoffersen med 343 point, mens Vincent Kriechmayr fra Østrig har 312. Her er afviklet 10 ud af 43 afdelinger.

