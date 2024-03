Slalomspecialisten Lucas Braathen genoptager karrieren efter sidste års stop. Nu stiller han op for Brasilien.

I oktober chokerede den norske skiløber Lucas Braathen, da han i en alder af bare 23 år annoncerede sit karrierestop med øjeblikkelig virkning. Nu er han klar til at genoptage karrieren.

Braathen vil dog ikke længere stille op for Norge. Han er både norsk og brasiliansk, og fremover vil han stille op for Brasilien.

Det oplyser Braathen på et pressemøde i Østrig torsdag, skriver nyhedsbureauet NTB.

- Jeg vender tilbage til sporten for det land, hvor jeg fandt min kærlighed til sport, nemlig Brasilien, siger Lucas Braathen, der har savnet sporten.

- Det har været meget svært at vågne op og ikke kæmpe for at være verdens bedste til noget. Jeg var ikke vendt tilbage, hvis jeg ikke havde en drøm om at blive verdens bedste.

Braathen var sidste år i en rettighedskonflikt med Norges Skiforbund, da han har reklameret for et tøjmærke, som han ifølge forbundet ikke har fået lov til.

Norges skiforbund siger i en udtalelse torsdag, at man respekterer Braathen beslutning og har overleveret hans licens til Brasilien, så han igen er klar til at deltage i World Cuppen.

Braathen vandt den samlede World Cup i slalom i sæsonen 2022/23. I World Cup-stillingen på tværs af alle konkurrencer blev han nummer fire.

/ritzau/