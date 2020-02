Johannes Thingnes Bø vandt fællesstarten ved VM i skiskydning og har dermed taget seks medaljer i Italien.

Johannes Thingnes Bø satte søndag en ny tyk streg under, at han er Norges og en af verdens for tiden største stjerner inden for skiskydning.

Den 26-årige nordmand var suveræn i disciplinen fællesstart ved VM i skiskydning i Antholz-Anterselva i Italien.

Disciplinen indeholder fire skydninger - to liggende og to stående - og her var Johannes Thingnes Bø overlegen og missede ikke et eneste af de 20 skud.

Samtidig var han hurtigst i sporet, og guldmedaljen kom aldrig i fare.

Medaljen er Johannes Thingnes Bøs sjette ved dette VM, og dermed er han den mest vindende mandlige skiskytte ved et VM nogensinde.

Bø vandt foran de to franskmænd, Quentin Fillon Maillet, der kom i mål 42 sekunder efter, og Emilien Jacquelin, der tog bronzemedaljen lige for næsen af Tarjei Bø.

/ritzau/