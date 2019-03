Johannes Thingnes Bø kronede weekenden med endnu en World Cup-sejr i Holmenkollen - denne gang i fællesstart.

For tredje dag i træk var den norske skiskytte Johannes Thingnes Bø urørlig i Holmenkollen.

Søndag vandt han fællesstarten i World Cuppen, og det var triumf nummer 16 i denne sæson.

I forvejen havde Johannes Thingnes Bø slået rekorden for flest World Cup-sejre i den samme sæson ved at vinde lørdagens jagtstart i Holmenkollen. Det var nummer 15.

Franske Martin Fourcade havde den tidligere rekord på herresiden med 14 World Cup-sejre.

Igen søndag viste den norske rekordmager stabile evner på langrendsskiene og præcision med riflen.

25-årige Johannes Thingnes Bø havde på et tidspunkt 20 træffere i træk, og ingen var for alvor i nærheden af at true verdens i øjeblikket bedste skiskytte.

Tyskerne Arnd Peiffer og Benedikt Doll kom ind på henholdsvis anden- og tredjepladsen.

- Det var en af mine bedste sejre, tror jeg. Et meget godt skiløb. Jeg kan ikke helt sætte ord på det.

- Det er gået over al forventning. At afslutte med hattrick er ubeskriveligt, siger Johannes Thingnes Bø til NRK.

Søndagens fællesstart i Holmenkollen var sæsonens sidste World Cup-løb.

/ritzau/