Norske Johannes Thingnes Bø stormer videre mod en samlet sejr i World Cuppen i skiskydning.

Torsdag hentede den 25-årige norske skiskytte sin fjerde sejr i denne sæsons World Cup, da han sejrede i Nove Mesto i den sjette afdeling.

Dermed nåede Johannes Thingnes Bø op på 308 point i front med fire World Cup-afdelinger tilbage.

Aleksandr Loginov fra Rusland ligger på andenpladsen med 76 point op til nordmanden.

Torsdagens sejr kom i mændenes 10 kilometer sprint, og Johannes Thingnes Bø var ganske suveræn og lavede ingen fejlskud.

Han kunne tilmed lune sig ved, at franske Martin Fourcade sluttede langt tilbage.

- Det var et fantastisk løb. Det var godt endelig at få fuldt hus specielt i kampen mod Martin Fourcade. Det er svært at sige, om jeg nogensinde har været i så god form.

- Vi har virkelig gode ski. Der er vi bedst hele tiden. Når jeg skyder ti ud af ti, så kan man jo lægge to og to sammen og se, at det går godt, siger Johannes Thingnes Bø ifølge norske NRK.

I den samlede stilling har Fourcade blot skrabet 191 point sammen i denne sæson, efter at han har siddet helt suverænt på tronen længe.

Tidligere i år skrev 30-årige Martin Fourcade historie, da han vandt den samlede World Cup i skiskydning for syvende år i træk.

Dermed satte han rekord, da han overgik den norske legende Ole Einer Bjørndalens seks samlede sejre.

/ritzau/