Magnus Carlsen lancerer onlineskakturnering, hvor 12 af verdens bedste dyster om knap syv millioner kroner.

Uden udsigt til at kunne spille skak i et vanligt liveformat lige foreløbig på grund af coronapandemien har den norske verdensmester i skak, Magnus Carlsen, lanceret et turneringskoncept online med store summer på spil.

29-årige Carlsen offentliggjorde planerne på et pressemøde torsdag.

Carlsen vil samle 12 af verdens bedste spillere til en række onlineturneringer, hvor der skal dystes i hurtigskak.

Præmiepuljen vil lyde på en million dollar svarende til 6,9 millioner danske kroner.

- Intet tyder på, at der vil blive spillet turneringer ved skakbrættet lige foreløbig. Dette vil fylde et tomrum for spillere samt gamle og nye skakfans rundt om i verden, siger Magnus Carlsen.

Ud over Carlsen selv er Hikaru Nakamura, Ding Liren, Alireza Firouzja, Wesley So, Aleksandr Grisjts, Sergej Karjakin, Levon Aronian, Wei Yi, Daniil Dubov, Jan-Krzysztof Duda og Yu Yangyi med i turneringerne.

Chess24.com vil kommentere turneringerne på ni forskellige sprog, og de vil også blive transmitteret på norsk tv.

Carlsen vandt tidligere på måneden Magnus Carlsen Invitational, som også vil indgå i regnskabet for turneringsserien.

Næste event er Rapid Challenge fra 19. maj til 3. juni, og derefter gælder det Online Chess Masters fra 20. juni til 5. juli, inden Legends of Chess løber af stablen fra 21. juli til 5. august.

Endelig er der finaleturnering fra 9. til 20. august.

