Magnus Carlsen har siddet på VM-tronen i skak siden 2013, men er utilfreds med niveauet før kamp om VM-titlen.

Det norske skakgeni Magnus Carlsen skal den kommende tid forsvare VM-titlen i London.

Den 27-årige nordmand er mødt op til VM-kampen mod amerikaneren Fabiano Caruana i den britiske hovedstad med stor selvtillid, selv om han er utilfreds med sit øjeblikkelige spil.

Magnus Carlsen erkender, at han skal hæve niveauet, når VM-kampen går i gang fredag.

- Det er et stykke tid siden, at jeg har set på mig selv som underdog.

- Der ville være noget galt med ens psyke, hvis man så på sig selv som underdog, efter at man har været nummer et på verdensranglisten i syv år og vundet VM tre gange i træk, siger Magnus Carlsen.

- Jeg ved, at jeg sandsynligvis ikke vil vinde, hvis jeg fortsætter med at spille, som jeg har gjort på det seneste. Så jeg må steppe op, og det har jeg også selvtilliden til at gøre, siger han.

Nordmanden vandt første gang VM-titlen i 2013, da han slog indiske Viswanathan Anand. Året efter forsvarede Carlsen titlen - igen mod Anand - inden han i 2016 besejrede Sergej Karjakin fra Rusland.

VM-kampen mellem Magnus Carlsen og Fabiano Caruana spilles over 12 partier og varer frem til 28. november. Den første, der sikrer sig 6,5 parti, tager VM-titlen.

De to spillere har mødt hinanden 33 gange. Det er foreløbig blevet til ti sejre til nordmanden og fem til Caruana.

/ritzau/