Therese Johaug er snart klar til et comeback, og hun skal lukke hullet efter Marit Bjørgen i norsk langrend.

Oslo. Onsdag udløber den norske langrendsstjerne Therese Johaugs 18 måneder lange dopingkarantæne, og allerede i weekenden kan hun gøre konkurrencecomeback.

Det bliver i så fald kun i motionsklassen i løbet Skarverennet, at den syvdobbelte verdensmester skal vise, at hun fortsat er til at regne med.

Den professionelle langrendssæsonen er ovre, men den 29-årige stjerne har ifølge norske medier leveret bedre træningsresultater end nogensinde før i karrieren.

Torsdag vil Johaug på et pressemøde fortælle om sin udelukkelsesperiode og sine comebackplaner på et pressemøde.

Det står dog klart, at hun igen bliver en del af det norske landshold, når karantænen er udstået.

Therese Johaugs comeback skal lukke hullet for det savn, der ellers ville opstå i norsk langrend, efter vennen og konkurrenten Marit Bjørgen, der er tidernes mest vindende vinterolympiske atlet, stoppede karrieren i forrige uge.

- Therese Johaugs første træninger uden Marit Bjørgen bliver mærkelige, for hun har altid været der, mens Therese har været med, siger Pål Gunnar Mikkelsplass, der er træner for Therese Johaug.

Johaug afleverede i september 2016 en dopingprøve, der var positiv for clostebol. Ifølge nordmanden havde hun fået det ulovlige præparat gennem en creme, som hun brugte til sine læber.

Inden dopingdommen har hun vundet tre olympiske medaljer, hvor af en af dem var af guld. Derudover har hun vundet 11 VM-medaljer og 42 World Cup-løb.

/ritzau/NTB