Marit Bjørgen løb sit sidste langrendsløb som professionel, da hun rundede karrieren af med en sølvmedalje.

Alta. Den norske langrendslegende Marit Bjørgen måtte nøjes med andenpladsen i sit sidste løb som professionel.

Tidernes mest vindende vinterolympiske atlet sluttede 31,1 sekunder bag Ragnhild Haga i det individuelle norske langrendsmesterskab i 30 kilometer fri.

- Et værdigt punktum for Bjørgen, konstaterede NRK's langrendsekspert Torgeir Bjørn, efter Bjørgen havde passeret målstregen for sidste gang som aktiv.

Selv om Bjørgens sidste løb endte med en sølvmedalje, kan hun trods alt glæde sig over, at hun fredag sikrede sit 25. norske mesterskab. Det var i disciplinen fem kilometer klassisk.

Det var inden fredagens løb, at den 38-årige nordmand meldte ud, at hun ikke længere kan finde den nødvendige motivation og derfor stopper.

Ved vinter-OL i Pyeongchang i februar satte hun vinterolympisk rekord, da hun med fem medaljer i Sydkorea kom op på i alt 15 OL-medaljer, hvilket er to flere end skiskytte og landsmand Ole Einar Bjørndalen.

Otte af Bjørgens OL-medaljer er af guld, fire er af sølv, og de sidste er af bronze.

Bjørgens medaljesamling tæller også 26 VM-medaljer. 18 af dem er af guld.

Hun har vundet 114 gange i World Cuppen. Den første sejr kom i Düsseldorf i 2002, mens hun senest vandt i Falun i marts.

/ritzau/NTB