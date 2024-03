90 dages fængsel koster det en idrætsleder, at han svindlede med coronastøtte for egen vindings skyld.

Det koster en norsk idrætsleder 90 dages ubetinget fængsel at have svindlet med den coronastøtte, som i 2020 skulle holde hånden under idrætslivet i landet.

Det skriver nyhedsbureauet NTB efter en dom i retten Søndre Østfold.

Samtidig har den unavngivne mand fået en bøde på 126.000 norske kroner (cirka 82.000 danske kroner, red.), som svarer til det beløb, han snød sig til.

Den norske regering lancerede forskellige støttepakker, hvor idrætsforbund og foreninger kunne modtage kompensation for aflyste eller nedskalerede begivenheder.

Det var en af disse coronahjælpepakker, han i 2020 udnyttede til egen vinding.

Manden, som var leder af en kampsportsforening, indsendte fiktive fakturaer og budgetter for begivenheder, som aldrig havde været planlagt til at skulle afvikles.

En skærpende omstændighed var også, at han i ansøgningen om kompensation opgav sit eget kontonummer, så pengene ikke gik til idrætsforeningen, men til ham selv.

Manden havde erklæret sig skyldig, inden sagen kom for retten.

/ritzau/