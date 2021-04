Et norsk ridehold har fået tilført et scoop – og pæn portion rock n'roll.

'Scandinavian Vikings', der er ejet af den norske mangemilliardær Bjørn Rune Gjelsten, har nemlig fået tilgang af Jessica Springsteen – datter af selveste 'the boss of rock 'roll' Bruce Springsteen.

29-årige Jessica Springsteen skal forstærke det norske hold i Global Champions League, som er ridebanespringningens svar på fodboldens Champions League.

»Hun er først og fremmest én af de allerbedste springryttere i verden, til trods for at hun er relativt ung i dette game. Derudover er hun en flot og positiv kvinde, som bliver en vigtig profil for 'Scandinavian Vikings,« siger Bjørn Rune Gjelsten til VG.

US Jessica Springsteen riding Cynar v. competes during the Paris Eiffel Jumping event on July 2, 2017 in Paris.

Og teamchef Geir Gulliksen er ligeledes begejstret over det opsigtsvækkende skifte. Og han har kun gode ting at sige om den amerikanske musiker-datter.

»Jessica er super. Hun har ingen nykker,« siger Gulliksen.

»Jessica sagde til mig 'du tager mig kun, fordi min far er berømt'. Jeg svarede 'nej, fordi du er god til at ride'. Men jeg tilføjede, at jeg gerne ser, at hendes far kommer til et af de stævner, vi skal ride til efteråret.«

Geir Gulliksen er i øvrigt en god bekendt af Springsteen-familien. Da han sidste år fyldte 60, fik han en videohilsen fra 71-årige Bruce Springsteen, som fastslog, at 'du er bare et barn, se på mig, som er 10 år ældre'.