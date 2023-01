Lyt til artiklen

Det er stukket helt af med antallet af positive prøver på kokain i norsk idræt.

Og det får nu Antidoping Norge til at slå alarm.

»Vi har flere positive prøver på kokain de sidste to år, end vi har haft i de sidste 18 år til sammen,« fortæller daglig leder for Antidoping Norge Anders Solheim til Dagbladet.

Kokain er som flere andre rusmidler forbudt i forbindelse med konkurrence-idræt og er opført på Wadas dopingliste.

Men alligevel er antallet af sager hos vores nordlige naboer altså eksploderet over de seneste år.

I 2021 og 2022 var der i alt 13 sager om brug af kokain i forbindelse med konkurrence - fra 2003 til 2020 var det samlede tal blot 10!

Og udviklingen er bekymrende for Antidoping Norge-bossen.

»Vi spørger os selv, om det er ved at blive en del af visse idrætsmiljøer og enkelte træningsmiljøer. Om det er blevet en del af en træningskultur,« siger Solheim, der - trods udviklingen - fremhæver, at kokain i de fleste tilfælde svækker en sportslig præstation i stedet for at fremme den.

De fleste tilfælde af positive kokain-prøver i Norge kommer fra holdidrætter - nogen på topplan, mens de fleste er på breddeniveau.

Alle, der har afgivet en positiv prøve, er mænd, fremgår det.

Antidoping Norge har i den seneste tid gjort mere for at informere de forskellige idrætsforeninger om problemet, så foreninger selv kan bidrage til at tage hånd om udviklingen.