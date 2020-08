En tredje norsk krisepakke skal dække idrætsklubber og frivilliges tab fra 1. september til 31. december.

Norge er klar til at støtte landets idrætsklubber og frivillige organisationer med en milliard norske kroner - 700 millioner danske kroner - i efteråret.

Det meddeler kulturminister Abid Raja torsdag.

Beløbet er en del af den tredje norske krisepakke til sporten og frivilligområdet under udbruddet af coronavirus. Pengene skal være med til at dække for indtægtstab fra 1. september til 31. december, lyder det.

- Det her giver sektoren mere forudsigelige indtægter, og jeg håber, at det bidrager til, at flere kan gennemføre aktiviteter fremover, siger han.

Under coronakrisen er der allerede blevet indført to krisepakker på området. De har haft en samlet værdi på 1,87 milliarder norske kroner.

Fra 1. november vil kompensationsordningen særligt fokusere på at belønne de parter, der trods restriktioner gennemfører aktiviteter.

Man kan således søge om at få dækket 70 procent af sine tab, hvis man fortsat afholder sine arrangementer med de nødvendige retningslinjer.

Hvis man helt aflyser, kan man søge om at få dækket 50 procent.

Forskellen er indført for at opfordre til aktivitet i klubber og hos frivillige.

- De frivillige og idrætten har været gode til at omstille sig og gennemføre aktiviteter inden for de indførte restriktioner. Vi vil stimulere aktiviteten, og derfor reduceres kompensationen til arrangementer, som aflyses.

- Det vil sige, at det betaler sig at være kreativ og tænke alternativt, så man alligevel kan afholde aktiviteter, siger kulturministeren.

/ritzau/NTB