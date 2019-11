Henrik Kristoffersen vandt slalomkonkurrence i Levi og lagde sig i spidsen for den samlede World Cup-stilling.

Den norske skiløber Henrik Kristoffersen noterede sig søndag for en World Cup-triumf i finske Levi, som han selv betragter som sin hjemmebane.

Efter de to gennemløb var han hurtigst i slalomkonkurrencen og sejrede foran franske Clément Noel, der samlet var ni hundrededele af et sekund langsommere, og schweizeren Daniel Yule, der snuppede den sidste podieplads.

Det var sæsonens første slalomkonkurrence ud af 12 afdelinger i World Cuppen, så Kristoffersen lægger sig selvsagt i spidsen for den samlede stilling i slalom.

Også i den samlede World Cup-stilling fører han an. Her er afviklet 2 ud af 44 afdelinger.

Kristoffersen har gode erfaringer med Levi, og det var fjerde gang i streg, at han placerede sig på podiet her. Samtidig var det hans anden sejr. Sidste år blev han toer efter legenden Marcel Hirscher, der nu har indstillet karrieren.

Søndag var Kristoffersen hurtigst allerede efter første gennemløb, og han forsvarede føringen i det andet gennemløb.

- Jeg mistede en del tid på de flade stykker i begge gennemløb, så var der noget at arbejde med, men jeg er glad for at vinde, siger Henrik Kristoffersen til arrangøren ifølge nyhedsbureauet NTB.

- Levi er som en hjemmebane for mig, da det ikke er langt fra Norge, og der er mange nordmænd på plads.

World Cuppen fortsætter i næste weekend i canadiske Lake Louise, hvor der er styrtløb og super-G på programmet.

/ritzau/