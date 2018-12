Johannes Thingnes Bø er så ivrig efter konkurrencer, at han skal holdes tilbage for ikke at overanstrenge sig.

Den norske skiskytte Johannes Thingnes Bø er kommet flyvende fra start i sæsonen.

Nordmanden hentede torsdag sin fjerde sejr i denne sæsons World Cup, da han sejrede i Nove Mesto i den sjette afdeling.

Faktisk er han så ivrig efter at konkurrere, at hans chefer må holde ham tilbage. Det siger Odd-Bjørn Hjelmeset, som er de norske skiskytters sportschef, til nyhedsbureauet NTB.

- Det er voldsomt, hvad Johannes har gang i. Han viser igen, at han elsker konkurrencer. Der er han altid på, og det er sjovt at være vidne til.

- Han vil konkurrere i alt, så vi måtte stoppe ham fra at deltage i stafetten i sidste weekend. Det var et godt valg, siger Odd-Bjørn Hjelmeset.

Efter seks afdelinger er Bø godt på vej mod den samlede World Cup-sejr. Han er 76 point foran nærmeste konkurrent og hele 117 point foran den franske stjerne Martin Fourcade.

Fourcade sikrede sig en plads i historien, da han i sidste sæson vandt den samlede World Cup for syvende gang.

Dermed gik han forbi den norske skiskydningslegende Ole Einar Bjørndalen.

Johannes Thingnes Bø har aldrig vundet den samlede World Cup, men i sidste sæson åndede han Fourcade i nakken på andenpladsen.

25-årige Bø har vundet fire af de første seks afdelinger. Han går efter den samlede sejr i denne sæson.

- Det er målet. Johannes er ekstremt motiveret efter at tage trofæet, siger Odd-Bjørn Hjelmeset.

