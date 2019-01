For 14. gang uddeler B.T. og konsulentfirmaet Coachers B.T. Coachers Prisen!

Prisen uddeles til den træner, der i Danmark har skabt den mest bemærkelsesværdige præstation på nationalt og internationalt niveau.

De nominerede til prisen i år er: herrefodboldlandstræner Åge Hareide, tennistræner Piotr Wozniacki og banecyklinglandstræner Casper Jørgensen.

Herunder kan du blive klogere på de tre træneres evner som coach for deres atleter - fortalt gennem folk, der på nærmeste hold har arbejdet sammen med de nominerede.

Om B.T. Coachers Prisen Prisen er uddelt siden 2002, og det er således 14. gang, at prisen uddeles.

Prisen uddeles til den træner der i Danmark har skabt den mest bemærkelsesværdige præstation på nationalt og internationalt niveau.

Vinderen er årets træner i Danmark.

Preben Braagaard fra konsulentvirksomheden Coachers er stifter af prisen og den overrækkes i samarbejde med B.T.

Vinderen vinder et gavekort fra B.T. på kr. 10.000 og et gavekort til udviklingsydelser fra Coachers på kr. 20.000.

I to år blev prisen omdøbt til 'Årets træner', men de seneste år har den igen heddet B.T. Coachers Prisen Yderligere kriterier for at vinde prisen: Årets træner udvikler hele mennesker; fysisk, psykisk, socialt og etisk

Årets træner søger inspiration hos andre trænere og specialister i sin konstante udvikling

Årets træner inddrager atleterne og holdets stab i beslutning og lærer den enkelte ansvar

Årets træner skaber menneskelig vækst og udvikling

»Han kan til tider være en god hyggeonkel«

Nordmandens tid som dansk landstræner har foreløbigt kulmineret med deltagelsen ved VM i Rusland, hvor Danmark var en straffesparkskonkurrence fra en kvartfinale.

»Resultaterne taler for sig selv. Han har ikke tabt en kamp i meget, meget lang tid. Der er i hvert fald unormalt for det danske landshold,« fortæller William Kvist, der var med på VM-holdet i sommer, om landstræneren.

FCK-spilleren var midtbaneankeret på Hareides landshold indtil åbningskampen mod Peru, der blevet punktummet for Kvists landsholdskarriere.

Han mener, at Hareide er en atypisk leder i fodboldverdenen, der kombinerer den moderne trænergerning med gamle dyder og værdier.

Åge Hareide. Foto: CLODAGH KILCOYNE Vis mere Åge Hareide. Foto: CLODAGH KILCOYNE

»Han kan til tider være en god hyggeonkel, og det er positivt ment. Men samtidigt har folk en respekt for ham. Der skal stadig arbejdes hårdt, og det skal gøres ordentligt. Det er et spænd mellem gamle værdier og det moderne, hvor man også lade folk selv finde løsninger.«

»Og så kan man mærke på ham, at han er emotionel. Det er ikke nødvendigvis noget, man forbinder med en stærk leder.«

Hvordan kommer det til udtryk?

»Jeg kunne mærke på ham, at han også bare er et menneske i en fodboldverden, der giver både store opture og nedture. Men det er at kunne mærke, at din træner kan være nervøs før en kamp eller være virkelig frustreret efter. Ikke bare på holdet, men også på sig selv.«

Danmarks landstræner Åge Hareide, assistenttræner Jon Dahl Tomasson og anfører Simon Kjær ved fodboldlandsholdets træning på MCH Arena i Herning, mandag 15. oktober 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Danmarks landstræner Åge Hareide, assistenttræner Jon Dahl Tomasson og anfører Simon Kjær ved fodboldlandsholdets træning på MCH Arena i Herning, mandag 15. oktober 2018. Foto: Henning Bagger

»Alle mennesker er jo påvirkelige, og det kan måske gøre, at spillerne bedre kan spejle sig i det og finde ud af, at der er okay,« siger William Kvist.

Derudover har Hareide taget et aktivt valg - næsten altid at udtage og spille med de samme spillere. Og det er gået hen og blevet enormt vigtigt for succesen på landsholdet, vurderer den tidligere landsholdsspiller.

»Han har skabt et tydeligt hierarki på holdet. Hvem der spiller. At det stort set er de samme, der bliver udtaget, medmindre der sker noget ekstraordinært. Jeg ved, det kan blive et helle for nogle, når man ikke skal tænke på, om man nu bliver udtaget eller ej.«

»Så kan spillerne måske give lidt mere af sig selv i gruppen. Jeg tror helt sikkert, det er en af de største styrker i øjeblikket. Det har Åge analyseret og været med til finde ud af, hvordan han kan støtte op omkring og virkelig gøre det til et våben for os. At de vil hinanden endnu mere,« fortæller William Kvist.

Juryen bag B.T. Coachers William Kvist, fodboldspiller i FC København og tidligere landsholdsspiller

Lotte Friis, tidligere elitesvømmer

Mikael Trolle, volleyballlandstræner

Victor Feddersen, tidligere eliterroer

Camilla Martin, tidligere elitebadmintonspiller

Lone Hansen, direktør i Team Danmark

Preben Braagaard, CEO i Coachers og stifter af B.T. Coachers-prisen

Michael Dyrby, ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Søren Klæstrup, sportschef på B.T.

»Piotr er en stor strateg«

Siger man navnet Piotr til en dansker, vil langt de fleste vide, hvem man taler om. Caroline Wozniackis far og træner er nomineret for at være med på sidelinjen i datterens flotte tenisskarriere, der medførte hendes første grand slam-titel med sejren i Australian Open i januar 2018.

Og den kombinerede rolle som far og træner giver nogle unikke fordele, mener den tidligere tennisspiller Michael Mortensen, der har været en del af trænerteamet omkring Caroline Wozniacki.

»Piotr er enestående til hele tiden at give Caroline små dessiner om, hvad hun skal have fokus på. Man kan ikke komme med for mange input til en spiller, så han er meget god til at trykke på de forskellige knapper, der skal trykkes på, fordi han kender sin datter 100 procent. Han ved, hvordan hun har det rent fysisk og mentalt den pågældende dag,« siger Michael Mortensen.

Piotr Wozniacki med kyndig vejledning til Caroline Wozniacki. Foto: PAUL CROCK Vis mere Piotr Wozniacki med kyndig vejledning til Caroline Wozniacki. Foto: PAUL CROCK

Han er især imponeret af, hvordan Piotr Wozniacki igennem hele Caroline Wozniackis karriere altid har evnet at være far uden for banen og træner på den.

»Til træning kommer han altid med nogle visioner om, hvad han gerne vil have fokus på. Han er altid meget seriøs til træning, men også med plads til en kærlighed på banen mellem de to.«

»Caroline er meget lydhør over for de input, som Piotr kommer med. Det er også derfor, at det samarbejde har været så givtigt, som det har været i de mange år. Der er hele tiden balance mellem at være træner og far,« siger Michael Mortensen.

Men Piotrs vej til at være tennistræner har været markant anderledes end kollegaernes. Der er ingen tidligere tenniskarriere at trække på, men derimod en karriere som professionel fodboldspiller.

Piotr Wozniacki og Caroline Wozniacki under hendes hyldest på Københavns Rådhus oven på triumfen ved Australian Open i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Piotr Wozniacki og Caroline Wozniacki under hendes hyldest på Københavns Rådhus oven på triumfen ved Australian Open i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Med al respekt, så kan Piotr ikke selv spille tennis,« siger Michael Mortensen ganske tørt.

»Men han har været rigtig god til at samle og bearbejde information. Har har stor forståelse for Carolines tekniske færdigheder, hvor hendes spidskompetencer har været hendes imponerende fysik og hendes baghånd. Med tiden har han arbejdet med detaljerne i hendes spil, så hun er blevet en mere alsidig spiller. Det er noget, der tager lang tid.«

»Han har selvfølgelig også fået input ved at se andre trænere, hvordan de træner deres spiller, og hvad han ellers har læst sig til. Han har altid været meget god til at suge til sig og sondre i den verden og finde ud af, hvad der fungerer for Caroline.«

Tidligere vindere af B.T. Coachers 2002: Jan Pytlick (håndbold)

2003: Bent Jensen (roning)

2004: Peter Sartz (bordtennis)

2005: Flemming Serritslev (U21-fodbold)

2006: Ulrik Wilbek (håndbold)

2007: Thomas Poulsen (roning)

2008: Lars Bonde (cykling)

2009: Erik Rasmussen (fodbold)

2010: Ståle Solbakken (fodbold)

2011: Paulus Wildeboer (svømning)

2012: Lars Uhre (badminton)

2013: Anders Secher (speedway)

2014-16: Ikke uddelt

2017: Kenneth Jonassen (badminton)

2018: AFSLØRES FREDAG

»Jeg har aldrig tænkt over, han er så ung.«

Den sidste nominerede til B.T. Coachers er Casper Jørgensen, der er landstræner for de danske banecykelryttere.

I 2018 var de flot med fremme ved World Cup-stævnerne og de internationale mesterskaber, hvor det blev til to VM-sølvmedlajer, et VM-bronze, et EM-bronze og et EM-guld.

Casper Folsach er en del af 4.000 meter-holdet, der vandt VM-sølv i 2018, og han er i øjeblikket med banelandsholdet på træningslejr i Sydafrika. Han fremhæver først og fremmest Jørgensens egen baggrund som cykelrytter, hvor han også nød succes på banen.

»Han har selvfølgelig noget praktisk erfaring og ved, hvad det vil sige at være cykelrytter, og han kan sætte sig ind i, hvad man selv oplever og føler på cyklen,« fortæller Casper Folsach, der især lægger vægt på Jørgensens evner som motivator.

Casper Jørgensen. Vis mere Casper Jørgensen.

»Han var selv meget målrettet som rytter og har formået hele tiden at indpiske en seriøs stemning i truppen. Han påpeger hele tiden, at man ikke får noget foræret, at det er hårdt arbejde, der skal til. At hver dag tæller. At alle beslutninger, man laver, har indflydelse på ens præstation,« siger Casper Folsach.

Casper Jørgensen var en del af banelandsholdet og kørte på landevejene indtil 2010, hvor han stoppede sin karriere på grund af langvarige knæproblemer.

Ganske kort efter blev han dog ansat som assisterende landstræner, da han stadig så sig selv spille en rolle inden for banecykling, og i 2012 overtog han så jobbet som landstræner for banerytterne - dengang bare 26 år gammel.

I dag er han 33 år og således markant yngre end de andre nominerede. Men den tanke har aldrig strejfet Casper Folsach.

Ved OL i Beijing i 2008 vandt Danmark sølv i holdforfølgelsesløbet på cykelbanen. Fra venstre: Alex Rasmussen, Michael Mørkøv, Jens-Erik Madsen og Casper Jørgensen. Foto: STEFANO RELLANDINI Vis mere Ved OL i Beijing i 2008 vandt Danmark sølv i holdforfølgelsesløbet på cykelbanen. Fra venstre: Alex Rasmussen, Michael Mørkøv, Jens-Erik Madsen og Casper Jørgensen. Foto: STEFANO RELLANDINI

»Alder er jo bare et tal, og det hele handler jo om, hvordan man agerer. Jeg har faktisk aldrig tænkt over det, før du nævnte, at han er så ung en leder. Jeg kan selvfølgelig godt se det i forhold til eksempelvis fodboldlandstrænere, men jeg synes, han har de kvaliteter, der skal til, for at lede et hold.«

»For mig har han altid udstrålet både en autoritet og en modenhed, der gør, at jeg aldrig nogensinde har tænkt, at han ikke har kunnet påtage sig den rolle. Tidligere har vi så haft et meget ungt hold, så han har været ældre, men vi har tidligere haft Alex Rasmussen på holdet, der er et år ældre end Casper, og der følte man aldrig, at han mistede sin autoritet på nogen måde,« siger Casper Folsach.

B.T. afslører vinderen af prisen fredag.