Herrehåndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen er netop blevet kåret til Årets Træner 2019.

Prisen uddeles af B.T. i samarbejde med konsulentvirksomheden Coachers, og det er 15. gang, prisen uddeles.

»Det gør mig selvfølgelig glad i forhold til, at nogle af de kollegaer, der har stemt på én, synes, at man har gjort et godt stykke arbejde. Det er man altid lidt ekstra glad for, når man vinder en pris - at det er ens egne folk, hvis man kan sige det sådan,« siger Nikolaj Jacobsen.

Øverst kan du se en video, hvor B.T. og Coachers overrasker Nikolaj Jakobsen med prisen torsdag eftermiddag i Vejle.

Om prisen Uddelt siden 2002, og det er således 15. gang, at prisen uddeles. Blev i 2014-16 ikke uddelt.



Prisen uddeles til den træner, der i Danmark har skabt den mest bemærkelsesværdige præstation på nationalt og internationalt niveau.



Preben Braagaard fra konsulentvirksomheden Coachers er idémand bag prisen, og den overrækkes i samarbejde med B.T. Vinderen vinder et gavekort fra B.T. på 10.000 kr. og et gavekort til udviklingsydelser på kr. 20.000 kr.



Yderligere kriterier for at vinde prisen: Årets træner udvikler hele mennesker; fysisk, psykisk, socialt og etisk

Årets træner søger inspiration hos andre trænere og specialister i sin konstante udvikling

Årets træner inddrager atleterne og holdets stab i beslutninger og lærer den enkelte ansvar

Årets træner skaber menneskelig vækst og udvikling

Nikolaj Jacobsen vinder prisen på baggrund af herrelandsholdets VM-guld i januar, der var herrernes første VM-guld nogensinde. Du kan her læse om Mads Mensah Larsens syn på Nikolaj Jacobsen.

Ved turneringen vandt det danske herrelandshold samtlige 10 kampe ganske overbevisende, inklusive semifinalesejren på 38-30 over Frankrig samt finalesejren på 31-22 over Norge.

Tidligere vindere af prisen inkluderer navne som Åge Hareide, Jan Pytlick, Ståle Solbakken og Kenneth Jonassen.

En jury bestående af 25 ledere og trænere fra danske elitesport har fundet en vinder blandt fire nominerede, de har kunnet stemme på. De øvrige nominerede var banecyklinglandstræner Casper Jørgensen, laser radial-træner Piotr Wojewski og landstræner i landevejscykling Anders Lund.

Tidligere vindere 2002: Jan Pytlick (håndbold)

2003: Bent Jensen (roning)

2004: Peter Sartz (bordtennis)

2005: Flemming Serritslev (U21-fodbold)

2006: Ulrik Wilbek (håndbold)

2007: Thomas Poulsen (roning)

2008: Lars Bonde (cykling)

2009: Erik Rasmussen (fodbold)

2010: Ståle Solbakken (fodbold)

2011: Paulus Wildeboer (svømning)

2012: Lars Uhre (badminton)

2013: Anders Secher (speedway)

2014-16: Ikke uddelt

2017: Kenneth Jonassen (badminton)

2018: Åge Hareide (fodbold)

De fire nominerede har været udpeget af en dommerkomité bestående af Mikael Trolle, Ulrik Wilbek, Victor Feddersen, Camillia Martin, Preben Braagaard fra Coachers, B.T.s sportschef, Søren Hanghøj, og B.T.s ansvarshavende chefredaktør, Michael Dyrby.

»Nikolaj Jacobsen er en fuldt fortjent vinder af Årets Træner. Det er han naturligvis, fordi han med håndboldherrernes VM-guld på hjemmebane har skabt et unikt og mindeværdigt resultat og en eufori hos mange danskere. Men han vinder også, fordi han i dén grad lever op til prisens formål om at skabe menneskelig vækst og udvikling,« siger B.T.s sportchef Søren Hanghøj, der er formand for dommerkomitéen, og fortsætter:

»Nikolaj Jacobsen har skabt et stærkt og udviklende miljø omkring en gruppe meget talentfulde spillere. Det førte ham og Danmark til en imponerende præstation og en VM-guldmedalje. Det fortjener al tænkelig hyldest og prisen som Årets Træner.«

Med prisen følger et gavekort på 30.000 kroner, hvoraf de 20.000 kroner kommer fra Coachers. Det går til trænerudvikling inden for Dansk Håndbold Forbund. De 10.000 kroner fra B.T. går til Nikolaj Jacobsen, som han selv kan forvalte til et formål inden for håndboldens verden.