De danske ishockeyspillere Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen har mødtes tre gange i træk i NHL.

Danske Nikolaj Ehlers var natten til søndag dansk tid med et fint hug i powerplay med til at sikre Winnipeg Jets en sejr over Toronto Maple Leafs, der havde Frederik Andersen på målet.

Ehlers scorede 4-2-målet i en kamp, der længe lå på vippen, men endte med en sikker 5-2-sejr efter en målrig tredje periode, som Jets vandt 3-0.

Opgøret var det tredje i træk i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, mellem de to hold, som huserer i toppen af Scotia North-divisionen.

Det første opgør vandt Jets 4-3, og det næste vandt Toronto 4-3.

I dette opgør kunne Frederik Andersen trods 27 redninger i Toronto-målet dog ikke forhindre en Jets-sejr.

Ehlers kan således glæde sig over håneretten over sin landsholdskollega. Den har han, som minimum indtil de to hold mødes igen 31. marts.

I nattens andre NHL-kampe var flere andre danskere også på spil.

Oliver Bjorkstrand kunne notere en assist for Columbus Blue Jackets i en 4-3-sejr over Dallas Stars efter overtid.

Imens måtte Lars Eller efter godt fem minutters spil gå fra banen med en skade for Washington Capitals, der dog alligevel lykkedes med at slå Philadelphia Flyers 5-4.

/ritzau/